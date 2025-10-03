Your browser does not support the video tag.

في الذكرى السنوية الأولى لشهادة الأمين العام لحزب الله؛ السيد هاشم صفي الدين وكوكبة من الشهداء الذين ارتقوا معه، وضمن فعاليات "ليلة العروج"، أعيدَ تجسيد لحظة شهادة السيد صفي الدين ورفاقه إثر غارات صهيونية عدوانية غادرة على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت، خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير على لبنان.

وأقيمت الفعالية التي نظمها حزب الله، مساء الجمعة 3/10/2025، وسط حضور جماهيري حاشد في مكان شهادة السيد صفي الدين في منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتخللت الفعالية تلاوة أسماء الشهداء الذين ارتقوا مع السيد الهاشمي، ثم افتتحت هيئة آيات قرآنية الفعالية بتلاوة جماعية لآيات من القرآن الكريم، ثم مشهديات صورية وضوئية متعددة تحاكي المناسبة في ذكراها السنوية الأولى، واختتم بمجلسَي لطم وعزاء.

وجدد المشاركون العهد والوفاء لدماء السيد صفي الدين، مؤكدين التمسك بخط المقاومة وحماية إرث الشهيد القائد، إلى جانب التأكيد على دعم المقاومة في غزّة، والحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات.

وأكدوا أن إرث الشهداء سيبقى حاضرًا في وجدان الشعب، وأن وصاياهم ستظل بوصلة لمسيرة المقاومة حتّى تحقيق النصر.

