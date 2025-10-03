حقق النجمة فوزه الثالث تواليًا على شباب الساحل 3 - 1، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم الجمعة 03 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم.

وسجل للنجمة علي قصاص (2) ومسعود جمعة في الدقائق 45 + 1 و 90 + 8 و 72. وللساحل سام سونن في الدقيقة 48.

وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، حقق الأنصار حامل اللقب الموسم الماضي فوزًا ثانيًا على الراسينغ بيروت الذي لقي خسارته الثالثة 2 - 0.

وسجل للأنصار الجزائري هشام خلف الله وأبو بكر جبرين في الدقيقتين 73 و 75.

وصدّ حارس الراسينغ عمر إدلبي ضربة جزاء "بنالتي" سددها علي طنيش "سيسي" في الشوط الأول.

الكلمات المفتاحية