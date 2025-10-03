خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

لبنان

الدوري اللبناني لكرة القدم.. فوز النجمة والأنصار على الساحل والراسينغ
2025-10-03 22:55
36

حقق النجمة فوزه الثالث تواليًا على شباب الساحل 3 - 1، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم الجمعة 03 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم.

وسجل للنجمة علي قصاص (2) ومسعود جمعة في الدقائق 45 + 1 و 90 + 8 و 72. وللساحل سام سونن في الدقيقة 48.

وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، حقق الأنصار حامل اللقب الموسم الماضي فوزًا ثانيًا على الراسينغ بيروت الذي لقي خسارته الثالثة 2 - 0.

وسجل للأنصار الجزائري هشام خلف الله وأبو بكر جبرين في الدقيقتين 73 و 75.

وصدّ حارس الراسينغ عمر إدلبي ضربة جزاء "بنالتي" سددها علي طنيش "سيسي" في الشوط الأول.

