لبنان

جمعة من سحمر: لن نسلم السلاح ولن نتنازل عن السيادة
2025-10-04 10:04
ماهر قمر - مراسل

مراسل العهد/ البقاع الغربي 

أقام حزب الله وعائلة الشهيد حفلًا تأبينيًا للشهيد المجاهد محمد عباس شعشوع في حسينية بلدة سحمر بحضور النائب السابق أنور جمعة، ومسؤول حزب الله في البقاع الغربي هشام حسن، ولفيف من العلماء، وفاعليات حزبية واجتماعية وبلدية واختيارية، وحشد من الأهالي.

جمعة وخلال كلمة له قال: "نحن مستمرون ولن نسلم السلاح ولن نتنازل عن السيادة، وإن كنا نهتم، فلأننا أم الصبي، ولولا ذلك لما كنا راعينا فلان وفلان، نمضي وحيدون وحتى في مجلس الوزراء ولو من دون حلفاء، لأن الموقف قوة، وشخص واحد يمكن أن يغير التاريخ، كل العظماء غيروا التاريخ على قاعدة (إن معي ربي سيهدين)".

كما وكانت كلمة لنجل الشهيد عاهد فيها على المضي قدما في خط والده الشهيد، ومجلس عزاء حسيني لفضيلة الشيخ حسين قمر.

لبنان حزب الله
