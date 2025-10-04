زار عضو كتلة التنمية والتحرير قبلان قبلان ورئيس الجامعة الإسلامية في لبنان حسن اللقيس فرع الجامعة الإسلامية في البقاع الغربي، حيث كان في استقبالهما المدير الجديد للفرع الدكتور علي عواضة، إلى جانب الطاقم الإداري والتعليمي، رئيس اتحاد بلديات البحيرة إسكندر بركة، ورؤساء بلديات ومخاتير ومدراء ثانويات ومعاهد وفاعليات تربوية.

قبلان

وأكد قبلان خلال كلمته أن دعم الجامعة الإسلامية في البقاع الغربي مسؤولية مشتركة بين البلديات والأحزاب والنواب والفاعليات التربوية. وقال: "المهم الآن أن نتكاتف جميعاً لإعطاء الدعم الكامل لهذه المؤسسة، لأن طموحنا أن يبقى الطالب في منطقته ولا يُضطر إلى الذهاب إلى جامعات بعيدة".

وأشار إلى أنّ "اللامركزية مطلوبة، وأهم ما فيها أن تكون بالتعليم"، مؤكّدًا أنّ "مسؤوليتنا أن نخفف عن الطلاب ونساعدهم كي يرتاحوا، خصوصاً في ظل أوضاع صعبة".

ولفت قبلان إلى "أهمية التركيز على تعليم الفتيات، نظرًا للخصوصية الاجتماعية والعائلية في المنطقة، قائلاً: "نحن في بيئة محافظة، والأهل يحبون أن تكون بناتهم قريبات منهم، يتعلمن ويعدن إلى بيوتهن بأمان. ومن هنا نؤكد التزامنا الكامل بدعم هذا الفرع، بدعم من الدولة والرئاسة، حتى يصبح واحدًا من الفروع المميزة للجامعة الإسلامية".

اللقيس

من جهته، شدد اللقيس على أن الجامعة وُجدت لخدمة الفقراء والمحرومين، انطلاقًا من فكرة الإمام الصدر، وليست جامعة تجارية. وقال: "فتحنا هذا الفرع في سحمر بدعم واقتراح من الدكتور قبلان، رغم الصعوبات التي واجهتنا في البداية من قلة الطلاب وتنوع الاختصاصات، لكننا مصممون على المضي قدمًا".

وأوضح اللقيس أن الجامعة مستمرة بالاستثمار في البقاع الغربي من أجل الطلاب، قائلاً: "نحن جئنا لنساعد البقاع الغربي، لا لنجمع الأموال منه. نلتزم بتجهيز المبنى بكل ما يحتاجه، ومستعدون لتحمل الأعباء الأكاديمية واللوجستية والمالية، لكن المطلوب من البلديات والمدارس الثانوية المساهمة في تأمين الطلاب لضمان استمرارية هذا الصرح".

عواضة

بدوره، أعرب المدير الجديد للفرع الدكتور علي عواضة عن اعتزازه بالثقة الممنوحة له، مؤكدًا أن أبواب الجامعة ستكون مفتوحة للجميع. وقال: "أشكر دعم الدكتور قبلان وأؤكد أن نجاحنا لا يتحقق إلا بالتعاون الصادق والعمل المشترك. رؤيتي أن نستمر معًا في تطوير جامعتنا بكل فروعها، والارتقاء برسالتها التعليمية والبحثية في خدمة طلابنا ومجتمعنا".

جولة ميدانية وخطة تطوير

وفي ختام الزيارة، تمّ الاتفاق على وضع خطة تطوير وتحسين للفرع بمؤازرة من رئاسة الجامعة وبدعم من الفاعليات المحلية.



