أكّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ بلاده لن تذل نفسها أبدًا أمام أي إمبراطورية مهما كانت قوتها واسمها، مضيفًا أنّه "سنلقن هذه الإمبراطورية درسًا أخلاقيًا وسياسيًا في السنوات المقبلة".

وقال مادورو إنّ "شعب الولايات المتحدة يدرك تمامًا أن ما يخطّط ضد فنزويلا هو عدوان مسلح لفرض تغيير النظام، وفرض حكومات دمية".

وأضاف أنّ "شعب الولايات المتحدة يدرك أن ما يخطط ضدنا هو لسرقة النفط والغاز والذهب والموارد الطبيعية لوطن يشق طريقه بنموذجه الخاص".

وفي تصريحات سابقة، أكّد مادورو أن أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ترفض أن تكون "حديقة خلفية" للولايات المتحدة الأميركية.

