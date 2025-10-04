خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي وزير الصحة يفتتح مركزًا صحيًا في منطقة المحمرة العكارية

إيران

القضاء الإيراني يُعلن إعدام 6 إرهابيین انفصاليين عملاء للكيان الصهيوني
إيران

القضاء الإيراني يُعلن إعدام 6 إرهابيین انفصاليين عملاء للكيان الصهيوني

2025-10-04 11:23
34

 أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 عناصر في شبكة إرهابية انفصالية عمیلة للكیان الصهيوني، اعترفوا بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات دموية، منها اغتيال أربعة من المدافعين عن الأمن وعملية تفجير في مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وأفاد مركز الإعلام القضائي أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وموافقة المحكمة العليا، تم فجر اليوم السبت (4 تشرين الأول 2025) تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 عناصر إرهابية انفصالية استهدفت أمن محافظة خوزستان عبر سلسلة من العمليات المسلحة والتفجيرات خلال السنوات الماضية.

وكان هؤلاء الإرهابيون قد شاركوا بشكل مباشر في اغتيال عدد من رجال قوى الأمن الداخلي وحراس الأمن، الشهداء "شهيد الله نظر صفري"، و"محمد رضا رفيعي نسب"، و"علي صالح مجد"، و"يونس بحر"، كما اعترفوا بالتخطيط وتنفيذ أعمال تخريبية مثل صنع وزرع عبوات ناسفة، وتفجير محطة وقود للغاز في خرمشهر، وهجمات مسلحة على البنوك، وإلقاء قنابل يدوية على مركز عسكري، وإطلاق النار على المساجد.

وبالإضافة إلى لعبهم دورًا رئيسيًا في العمليات الإرهابية، كانت العناصر المذكورة على اتصال بالكيان الصهيوني، وتلقت دعمًا من جهات أجنبية معادية.

وشكلت أعمال هؤلاء الإرهابيين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم تهديدًا متكررًا لأمن وسلامة المواطنين في محافظة خوزستان على مدى الأعوام الماضية.

 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الارهاب
إقرأ المزيد
المزيد
القضاء الإيراني يُعلن إعدام 6 إرهابيین انفصاليين عملاء للكيان الصهيوني
القضاء الإيراني يُعلن إعدام 6 إرهابيین انفصاليين عملاء للكيان الصهيوني
إيران منذ 3 ساعات
تداعيات الحملة على الجمهورية الإسلامية تتصدر اهتمامات الصحف الإيرانية
تداعيات الحملة على الجمهورية الإسلامية تتصدر اهتمامات الصحف الإيرانية
إيران منذ 5 ساعات
قاآني: خطة الكيان الصهيوني نزع سلاح حزب الله تعود لعجزه عن العمليات العسكرية
قاآني: خطة الكيان الصهيوني نزع سلاح حزب الله تعود لعجزه عن العمليات العسكرية
إيران منذ 17 ساعة
العميد نائيني: عملية
العميد نائيني: عملية "الوعد الصادق 2" فاجأت العدو رغم التسريب والاستعداد الكامل
إيران منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
روسيا مستعدة للتعاون مع إيران في بناء محطة دولية على القمر
روسيا مستعدة للتعاون مع إيران في بناء محطة دولية على القمر
منوعات منذ 3 دقائق
حرب الظلال بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان
حرب الظلال بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان "الإسرائيلي" 
مقالات منذ 3 ساعات
القضاء الإيراني يُعلن إعدام 6 إرهابيین انفصاليين عملاء للكيان الصهيوني
القضاء الإيراني يُعلن إعدام 6 إرهابيین انفصاليين عملاء للكيان الصهيوني
إيران منذ 3 ساعات
تداعيات الحملة على الجمهورية الإسلامية تتصدر اهتمامات الصحف الإيرانية
تداعيات الحملة على الجمهورية الإسلامية تتصدر اهتمامات الصحف الإيرانية
إيران منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة