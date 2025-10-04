أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 عناصر في شبكة إرهابية انفصالية عمیلة للكیان الصهيوني، اعترفوا بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات دموية، منها اغتيال أربعة من المدافعين عن الأمن وعملية تفجير في مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وأفاد مركز الإعلام القضائي أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وموافقة المحكمة العليا، تم فجر اليوم السبت (4 تشرين الأول 2025) تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 عناصر إرهابية انفصالية استهدفت أمن محافظة خوزستان عبر سلسلة من العمليات المسلحة والتفجيرات خلال السنوات الماضية.

وكان هؤلاء الإرهابيون قد شاركوا بشكل مباشر في اغتيال عدد من رجال قوى الأمن الداخلي وحراس الأمن، الشهداء "شهيد الله نظر صفري"، و"محمد رضا رفيعي نسب"، و"علي صالح مجد"، و"يونس بحر"، كما اعترفوا بالتخطيط وتنفيذ أعمال تخريبية مثل صنع وزرع عبوات ناسفة، وتفجير محطة وقود للغاز في خرمشهر، وهجمات مسلحة على البنوك، وإلقاء قنابل يدوية على مركز عسكري، وإطلاق النار على المساجد.

وبالإضافة إلى لعبهم دورًا رئيسيًا في العمليات الإرهابية، كانت العناصر المذكورة على اتصال بالكيان الصهيوني، وتلقت دعمًا من جهات أجنبية معادية.

وشكلت أعمال هؤلاء الإرهابيين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم تهديدًا متكررًا لأمن وسلامة المواطنين في محافظة خوزستان على مدى الأعوام الماضية.

