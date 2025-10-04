قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لا تعكس الوثيقة التي اطلعت عليها باكستان والدول العربية والإسلامية خلال اجتماعها بترامب الأسبوع الماضي.

وقال إسحاق دار - لنواب في البرلمان الباكستاني - إن الخطة أدخلت عليها تعديلات، مضيفًا: "أوضحت أن هذه النقاط العشرين التي أعلنها ترامب ليست نقاطنا، إنها ليست مماثلة لنقاطنا، أقول إن بعض التغييرات تمت فيها، في المسودة التي كانت لدينا".

وقال دار الثلاثاء الماضي إن خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب "الإسرائيلية" على غزة "ليست وثيقتنا"، مضيفًا "هناك بعض المجالات الرئيسية التي نريد تغطيتها، وإذا لم تُغطَّ، فسيتم تغطيتها".

وتابع إسحاق دار أن الأهداف المباشرة للخطة هي ضمان وقف إطلاق النار، ووقف نزيف الدماء، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء النزوح القسري.



