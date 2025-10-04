Your browser does not support the video tag.

المهن الحرة، كانت في صلب اهتمامات وأولويات سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله كان ينظر إليها على أنّها ميدانٌ من ميادين نشر ثقافة المقاومة من قبل قادة رأي ومؤثرين وفاعلين ونخب المجتمع في أوساط بيئة المقاومة وخارجها، وكذا كان السيد الهاشمي يشارك السيد نصر الله ذات الرؤية والتوجه.

يروي مسؤول وحدة المهن الحرة في حزب الله حسن حجازي لـ"العهد" كيف التقى أول مرة بالسيد نصر الله، وتوالت اللقاءات ومن بينها لقاء في أيلول عام 1997 رافقه فيه معارضين أردنيين بارزين، ويسرد كيف تبلغ السيد بحضورهم بشهادة نجله هادي، ويتابع حجازي سرديته بالحديث عن مرحلة انتدابه ممثلًا عن الأمين العام في ملف إعادة الإعمار عقب حرب تموز 2006.

ويتحدث حجازي عن تفاصيل علاقته الوطيدة بالسيد الهاشمي، ويستعرض كيف كان السيد صفي الدين يتابع أنشطة وحدة المهن الحرة وأعمالها ويحرص على أن تكون وحدة جامعة لكل اللبنانيين وتمهد لمشاريع بناء دولة قوية مقتدرة ومقاومة بالاستفادة من كل المهنيين والنخب.

وفي معرض رسالته للسيدين الشهيدين يعاهدهم حجازي بالبقاء على العهد وأن لبنان لن يكون إلا عزيزًا مقتدرًا.

الكلمات المفتاحية