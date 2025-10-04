تظاهر مئات الآلاف في أنحاء إيطاليا أمس الجمعة (4 تشرين الأول 2025) بدعوة من كبرى النقابات، دعمًا لـ"أسطول الصمود العالمي" الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة، وتنديدًا بموقف حكومة جورجيا ميلوني إزاء الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع.

وأدّى إضراب عام مفاجئ ردًا على اعتراض القوات "الإسرائيلية" لأسطول المساعدات الذي كان متجهًا إلى غزة، واعتبرته السلطات غير قانوني، إلى تعطيل حركة النقل، رغم تأمين حدّ أدنى من الخدمات.

وقال الأمين العام للاتحاد العام الإيطالي للعمل، أكبر نقابات البلاد، ماوريتسيو لانديني، عبر إذاعة "راديو أنكيو" صباح الجمعة "إن الساحات ستكون مكتظة"، بينما حذّرت الحكومة من أن مليون إيطالي قد يتعذر عليهم استخدام القطارات.

في روما، جمعت التظاهرة التي انطلقت من محطة القطارات الرئيسية ما لا يقل عن 80 ألف شخص بحسب الشرطة، ما تسبب بتأخيرات كبيرة وحتى بإلغاء بعض القطارات.

وتأتي هذه التعبئة بعد عشرة أيام فقط من تحرّك واسع النطاق شارك فيه الآلاف في عموم البلاد دعمًا للفلسطينيين.

وتظاهر أكثر من 80 ألف شخص في ميلانو، وفق ما أفادت الشرطة. وسارت حشود ضخمة رفعت الأعلام الفلسطينية وهتفت خلف لافتة كبيرة كتب عليها "حرروا فلسطين، أوقفوا آلة الحرب".

وبحسب المنظمين، تظاهر 50 ألف شخص في تورينو و40 ألفًا في جنوى، فيما أغلق عشرة آلاف محتجّ ميناء نابولي.

وقالت زعيمة المعارضة اليسارية إيلي شلاين، التي شاركت في المسيرة في روما : "إنه حشد استثنائي، والمشاركة واسعة جدًا، وأعتقد أنه أفضل رد أيضًا على التهديدات غير المقبولة من حكومة جورجيا ميلوني وماتيو سالفيني ضد حق الإضراب".

وكانت رئيسة الوزراء اليمينية المتشددة جورجيا ميلوني قد ندّدت الخميس من كوبنهاغن بالدعوة إلى الإضراب العام، بعدما وصفت مبادرة "أسطول الصمود" بأنها "غير مسؤولة" وفق زعمها.

وفي ميناء ليفورنو، عُطّلت الحركة التجارية، فيما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن متظاهرين أغلقوا جزءًا من الطريق الدائرية في بولونيا وميلانو. كما احتل محتجون محطات القطارات من بيروجيا إلى كالياري.

