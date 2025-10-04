شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد على أن حزب الله سيبقى وفيًا لنهج الشهداء، متمسكًا بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، في مواجهة التحديات والعدوان المتواصل على شعوب الأمة.

كلام المقداد جاء خلال إحياء حزب الله وآل الشهيد محمد علي المقداد (أبو الفضل) الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده في جنة الشهداء بمدينة بعلبك، بحضور حشد من الأهالي ومحبي الشهيد وفعاليات بلدية واجتماعية وحزبية.

كما أعلن رفضه القاطع لأي قرار قد تتخذه الحكومة في جلستها المقبلة يقضي بإقفال أو سحب ترخيص جمعية "رسالات الثقافية"، مشيرًا إلى أن الجمعية تمارس أنشطة ثقافية بحتة، وأي استهداف لها يُعد محاولة لإسكات منبر ثقافي مقاوم. وقال: "إذا تجرأت الحكومة وأقدمت على هذا القرار، سيكون لنا موقف سياسي مختلف، ونحن لا نهدد، ولكن نتحدث بلغة السياسة".

وانتقد المقداد صمت الحكومة ورئيسها تجاه الأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة النبطية، معتبرًا أن "ما جرى هناك من اعتداءات وتدمير للمنازل لم يُقابل بأي تصريح رسمي، في حين يُمارَس الاستهداف السياسي بحق جمعيات ثقافية"، مؤكدًا أن "الإهانات التي يتعرض لها الشعب اللبناني باتت لا تُحتمل".

وتحدث في كلمته عن مناقبية الشهيد وتضحياته في سبيل المقاومة، مؤكدًا أن دماء الشهداء هي التي ترسم طريق العزة والكرامة، وتُعبّد درب التحرير والانتصار.

وقد تخلل الإحياء مراسم تكريمية، واختُتم بمجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد الطاهرة، وسط أجواء من الحزن والوفاء.

