خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي النبطية تحيي ذكرى العلماء الشهداء في احتفال تكريمي حاشد

عربي ودولي

أول يهودي يترشح لانتخابات البرلمان السوري منذ عقود
عربي ودولي

أول يهودي يترشح لانتخابات البرلمان السوري منذ عقود

2025-10-04 12:50
49

في الوقت الذي لا يشعر فيه رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع بالحرج من الانفتاح على كيان العدو "الإسرائيلي"، وفيما تستعد السلطات الانتقالية في دمشق لتشكيل أول برلمان يوم الأحد، يخوض السوري الأميركي هنري حمرة -ابن آخر حاخام غادر سوريا في تسعينيات القرن الماضي- سباق الانتخابات إلى مجلس الشعب السوري، ليصبح بذلك أول مرشح من الطائفة "اليهودية" منذ نحو 70 عامًا.

وفي شباط الماضي، زار حمرة (47 عامًا) دمشق برفقة والده في أول زيارة علنية ليهود سوريين في عهد السلطة الجديدة، بعدما كان الرئيس الراحل حافظ الأسد قد فرض قيودًا صارمة على تحركات اليهود وسفرهم حتى أوائل التسعينيات.

ورُصدت في "حارة اليهود" في دمشق أمس الجمعة (3 تشرين الأول 2025) منشورات انتخابية تحمل صورة حمرة وخلفه العلم السوري، مرفقة بعبارة "مرشح دمشق لعضوية مجلس الشعب السوري".

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة إن "هنري حمرة مرشح رسميًا، وأعلن برنامجه الانتخابي شأنه شأن أي مرشح آخر".

ويظهر اسم حمرة ضمن قائمة تضم 1578 مرشحًا، بينهم 14% من النساء، للتنافس على مقاعد المجلس البالغ عددها 210، إذ يعين الرئيس أحمد الشرع ثلث الأعضاء، بينما تنتخب هيئات مناطقية بقية الأعضاء وفق الآلية المحددة في الإعلان الدستوري.

وعبر حسابه المستحدث على منصة "إكس"، نشر حمرة مقطع فيديو قال فيه إنه يتطلع إلى "سوريا مزدهرة ومتسامحة وعادلة"، متعهدًا بالعمل على ربط اليهود السوريين في الداخل والخارج بوطنهم الأم، وحماية التراث والهوية الثقافية بما في ذلك اليهودية، وفق قوله.

الكلمات المفتاحية
سوريا اليهود
إقرأ المزيد
المزيد
العراق يستعدّ للانتخابات البرلمانية والمرشحون يتجاوزن الـ7000
العراق يستعدّ للانتخابات البرلمانية والمرشحون يتجاوزن الـ7000
عربي ودولي منذ 47 دقيقة
أول يهودي يترشح لانتخابات البرلمان السوري منذ عقود
أول يهودي يترشح لانتخابات البرلمان السوري منذ عقود
عربي ودولي منذ ساعتين
إيطاليا: إضراب ومئات الآلاف يتظاهرون ضد حرب غزة ودعمًا لـ
إيطاليا: إضراب ومئات الآلاف يتظاهرون ضد حرب غزة ودعمًا لـ"أسطول الصمود"
عربي ودولي منذ ساعتين
باكستان: خطة ترامب بشأن غزة معدّلة وليست وثيقتنا 
باكستان: خطة ترامب بشأن غزة معدّلة وليست وثيقتنا 
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
أول يهودي يترشح لانتخابات البرلمان السوري منذ عقود
أول يهودي يترشح لانتخابات البرلمان السوري منذ عقود
عربي ودولي منذ ساعتين
وقفة في دمشق رفضًا للتطبيع مع العدو الصهيوني
وقفة في دمشق رفضًا للتطبيع مع العدو الصهيوني
عربي ودولي منذ يوم
ترجيحات بعقد تفاهمات أمنية بين سورية و
ترجيحات بعقد تفاهمات أمنية بين سورية و"إسرائيل" في الأمم المتحدة
عين على العدو 2025-09-23
حمص: احتجاجات شعبية ضدّ الاتفاق الأمني المرتقب مع العدو
حمص: احتجاجات شعبية ضدّ الاتفاق الأمني المرتقب مع العدو
عربي ودولي 2025-09-20
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة