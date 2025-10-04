في الوقت الذي لا يشعر فيه رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع بالحرج من الانفتاح على كيان العدو "الإسرائيلي"، وفيما تستعد السلطات الانتقالية في دمشق لتشكيل أول برلمان يوم الأحد، يخوض السوري الأميركي هنري حمرة -ابن آخر حاخام غادر سوريا في تسعينيات القرن الماضي- سباق الانتخابات إلى مجلس الشعب السوري، ليصبح بذلك أول مرشح من الطائفة "اليهودية" منذ نحو 70 عامًا.

وفي شباط الماضي، زار حمرة (47 عامًا) دمشق برفقة والده في أول زيارة علنية ليهود سوريين في عهد السلطة الجديدة، بعدما كان الرئيس الراحل حافظ الأسد قد فرض قيودًا صارمة على تحركات اليهود وسفرهم حتى أوائل التسعينيات.

ورُصدت في "حارة اليهود" في دمشق أمس الجمعة (3 تشرين الأول 2025) منشورات انتخابية تحمل صورة حمرة وخلفه العلم السوري، مرفقة بعبارة "مرشح دمشق لعضوية مجلس الشعب السوري".

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة إن "هنري حمرة مرشح رسميًا، وأعلن برنامجه الانتخابي شأنه شأن أي مرشح آخر".

ويظهر اسم حمرة ضمن قائمة تضم 1578 مرشحًا، بينهم 14% من النساء، للتنافس على مقاعد المجلس البالغ عددها 210، إذ يعين الرئيس أحمد الشرع ثلث الأعضاء، بينما تنتخب هيئات مناطقية بقية الأعضاء وفق الآلية المحددة في الإعلان الدستوري.

وعبر حسابه المستحدث على منصة "إكس"، نشر حمرة مقطع فيديو قال فيه إنه يتطلع إلى "سوريا مزدهرة ومتسامحة وعادلة"، متعهدًا بالعمل على ربط اليهود السوريين في الداخل والخارج بوطنهم الأم، وحماية التراث والهوية الثقافية بما في ذلك اليهودية، وفق قوله.

