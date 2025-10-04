Your browser does not support the video tag.

أحيا حزب الله في مدينة النبطية احتفالاً علمائياً تكريمياً للعلماء الشهداء بحضور رسمي وشعبي حاشد تقدّمه الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم ومسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله الحاج علي ضعون، إلى جانب العلماء والشخصيات والفعاليات والأهالي.

تخلّل الحفل فقرات منوّعة وكلمة للوزير بيرم الذي شدّد على التمسك بنهج المقاومة والوحدة في مواجهة التحديات مؤكداً العهد والوفاء لدماء الشهداء ، واختتم الحفل بمجلس عزاء حسيني وسط أجواء إيمانية جسّدت صمود أبناء المقاومة وتجديد العهد لخط العلماء الشهداء.



الكلمات المفتاحية