بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين، سماحة السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين (رضوان الله عليهما)، ووفاءً لنهجهما في خدمة الناس ورعاية المجتمع، نفذت الهيئة الصحية الإسلامية في مديرية البقاع سلسلة من الأنشطة الصحية والتوعوية ضمن خطتها السنوية وأهدافها التشغيلية.

وأقامت معاونية دائرة البرامج والإرشاد الصحي دورتين إسعافيتين لكل من كشافة الإمام المهدي (عج) – فوج الخدمة المجتمعية في علي النهري وحضانة mini kidi، بمشاركة 24 متدربة.

وفي أجواء عودة التلامذة إلى المدارس، نظم مركز النبي عثمان الصحي مجموعة أنشطة تفاعلية في مدرسة الفجر النموذجية – شعث لتعزيز وعي الأطفال حول نظافة اليدين، السلامة داخل باص المدرسة، التغذية الصحية، والعناية بالأسنان، وسط تفاعل كبير من التلامذة.

كما أقامت شعبة دورس بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية يومًا صحيًا في مسجد السيدة زينب (ع) تخلله حملة تلقيح، توزيع أدوية، ومعاينات مجانية، بهدف تعزيز الصحة العامة في المجتمع.

وفي إطار فعاليات اليوم العالمي للتوعية والكشف المبكر عن أمراض القلب المتزامن مع الذكرى السنوية للشهيدين القائدين، نظم مركز الشهيد فرج بلوق الصحي يومًا صحيًا متكاملاً، شمل ورشة توعية حول أمراض القلب، استشارات نفسية، نشاطات تفريغ نفسي للأطفال، مسابقة ثقافية، وكتابة رسائل وفاءً للشهيد السيد حسن نصرالله، إضافة إلى توزيع مفكرات وأوشحة تذكارية تحمل صور الشهيدين.

كما قام وفد من الهيئة الصحية الإسلامية بزيارة عدد من جرحى المقاومة المنتسبين لجهاز التطوع، مقدمًا لهم هدايا رمزية عربون وفاء وتقدير لتضحياتهم.

وبهذه الأنشطة والبرامج، جسدت الهيئة الصحية الإسلامية رسالتها الإنسانية والمجتمعية، مؤكدةً التزامها بخدمة المجتمع وتعزيز الوعي الصحي، ومجددةً العهد لدماء الشهداء القادة بالسير على خطاهم في البذل والعطاء.



