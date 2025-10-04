خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي مهرجان الأمناء الشعري الأول السبت في مرقد السيد الهاشمي

لبنان

الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع: أنشطة صحية وخدمات مجتمعية في ذكرى الشهداء القادة
لبنان

الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع: أنشطة صحية وخدمات مجتمعية في ذكرى الشهداء القادة

2025-10-04 13:41
29

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين، سماحة السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين (رضوان الله عليهما)، ووفاءً لنهجهما في خدمة الناس ورعاية المجتمع، نفذت الهيئة الصحية الإسلامية في مديرية البقاع سلسلة من الأنشطة الصحية والتوعوية ضمن خطتها السنوية وأهدافها التشغيلية.

وأقامت معاونية دائرة البرامج والإرشاد الصحي دورتين إسعافيتين لكل من كشافة الإمام المهدي (عج) – فوج الخدمة المجتمعية في علي النهري وحضانة mini kidi، بمشاركة 24 متدربة.

وفي أجواء عودة التلامذة إلى المدارس، نظم مركز النبي عثمان الصحي مجموعة أنشطة تفاعلية في مدرسة الفجر النموذجية – شعث لتعزيز وعي الأطفال حول نظافة اليدين، السلامة داخل باص المدرسة، التغذية الصحية، والعناية بالأسنان، وسط تفاعل كبير من التلامذة.

كما أقامت شعبة دورس بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية يومًا صحيًا في مسجد السيدة زينب (ع) تخلله حملة تلقيح، توزيع أدوية، ومعاينات مجانية، بهدف تعزيز الصحة العامة في المجتمع.

وفي إطار فعاليات اليوم العالمي للتوعية والكشف المبكر عن أمراض القلب المتزامن مع الذكرى السنوية للشهيدين القائدين، نظم مركز الشهيد فرج بلوق الصحي يومًا صحيًا متكاملاً، شمل ورشة توعية حول أمراض القلب، استشارات نفسية، نشاطات تفريغ نفسي للأطفال، مسابقة ثقافية، وكتابة رسائل وفاءً للشهيد السيد حسن نصرالله، إضافة إلى توزيع مفكرات وأوشحة تذكارية تحمل صور الشهيدين.

كما قام وفد من الهيئة الصحية الإسلامية بزيارة عدد من جرحى المقاومة المنتسبين لجهاز التطوع، مقدمًا لهم هدايا رمزية عربون وفاء وتقدير لتضحياتهم.

وبهذه الأنشطة والبرامج، جسدت الهيئة الصحية الإسلامية رسالتها الإنسانية والمجتمعية، مؤكدةً التزامها بخدمة المجتمع وتعزيز الوعي الصحي، ومجددةً العهد لدماء الشهداء القادة بالسير على خطاهم في البذل والعطاء.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الهيئة الصحية الإسلامية السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
في رحاب الشهيد الأسمى.. فعالية للتجمّع الشبابي والطلابي 
في رحاب الشهيد الأسمى.. فعالية للتجمّع الشبابي والطلابي 
لبنان منذ دقيقة
مهرجان الأمناء الشعري الأول السبت في مرقد السيد الهاشمي
مهرجان الأمناء الشعري الأول السبت في مرقد السيد الهاشمي
لبنان منذ ساعة
الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع: أنشطة صحية وخدمات مجتمعية في ذكرى الشهداء القادة
الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع: أنشطة صحية وخدمات مجتمعية في ذكرى الشهداء القادة
لبنان منذ ساعة
في كفرصير .. عهدٌ بالوفاء ومواصلة الطريق
في كفرصير .. عهدٌ بالوفاء ومواصلة الطريق
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
في رحاب الشهيد الأسمى.. فعالية للتجمّع الشبابي والطلابي 
في رحاب الشهيد الأسمى.. فعالية للتجمّع الشبابي والطلابي 
لبنان منذ دقيقة
مهرجان الأمناء الشعري الأول السبت في مرقد السيد الهاشمي
مهرجان الأمناء الشعري الأول السبت في مرقد السيد الهاشمي
لبنان منذ ساعة
الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع: أنشطة صحية وخدمات مجتمعية في ذكرى الشهداء القادة
الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع: أنشطة صحية وخدمات مجتمعية في ذكرى الشهداء القادة
لبنان منذ ساعة
النبطية تحيي ذكرى العلماء الشهداء في احتفال تكريمي حاشد
النبطية تحيي ذكرى العلماء الشهداء في احتفال تكريمي حاشد
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة