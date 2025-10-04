تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 729 عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أميركي، وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي.

وقد شنّت قوات الاحتلال عشرات الغارات، وارتكبت المزيد من المجازر مع تفاقم معاناة النزوح التي تطال أكثر من مليوني إنسان وسط مجاعة قاسية، بموازاة تكثيف العدوان على مدينة غزة بهدف تفريغها من سكانها وتدميرها.

ورغم دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "إسرائيل" إلى وقف "عملياتها العسكرية" (عدوانها) فورًا في قطاع غزة، بعد أن أعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى "الإسرائيليين" الأحياء وجثث القتلى منهم وفق صيغة التبادل الواردة في خطة الأول لإنهاء الحرب على قطاع غزة؛ وأبدت استعدادها للدخول في مفاوضات فورية لمناقشة تفاصيل ذلك.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد العديد من المواطنين بنيران وقصف الاحتلال "الإسرائيلي" عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت (4 تشرين الأول 2025)، بينهم العديد من منتظري المساعدات.

وواصلت مدفعية جيش الاحتلال عمليات قصف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وسجلت وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة لطفلين، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 459 شهيدًا، من بينهم 154 طفلًا.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف": "إن ممرات مستشفى ناصر باتت مكتظة بالنساء اللواتي وضعن مواليدهن حديثًا ويتعرضن للإجهاض بسبب اضطرارهن إلى السفر من شمال القطاع إلى جنوبه".

وأطلق طيران الاحتلال المسير "كواد كابتر" نيرانه تجاه الأهالي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني 6 شهداء من عائلتي المظلوم والرفاتي، بينما لا يزال أكثر من 15 شهيدًا تحت الأنقاض، جراء قصف "إسرائيلي" سابق.

وأعلن الإسعاف والطوارئ نقل مصابين بنيران مسيرة الاحتلال "كواد كابتر" في حي النصر غربي مدينة غزة.

وأطلقت مسيّرات الاحتلال النار في شارع اليرموك غربي مدينة غزة بعد تقدم الأهالي إلى المنطقة.

وأعلن مستشفى الشفاء استقبال جثامين 5 شهداء إثر غارة "إسرائيلية" ليلة أمس الجمعة على منزل غربي مدينة غزة.

وأفاد مستشفى العودة بأنه "استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 3 شهداء من بينهم طفلة و17 إصابة جراء استهداف الاحتلال لمخيمات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شارع النفق ورمزون الغفري بمدينة غزة تزامنًا مع عودة عائلات إلى تلك المناطق.

واستشهد 4 مواطنون جراء استهداف الاحتلال منزلًا في منطقة المشاهرة بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

واستشهد طفلان وأصيب آخرون في قصف مسيّرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس.

وأصيبت طفلة برصاص الاحتلال قرب مدينة حمد السكنية شمالي خان يونس.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلًا في منطقة المشاهرة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا لعائلة المظلوم بمنطقة المشاهرة بمدينة غزة.

وقالت "اليونيسيف" "إن فكرة وجود منطقة آمنة في الجنوب مهزلة، فالقنابل تُلقى من السماء بشكل متوقع يبث الرعب في النفوس، والمدارس التي حُددت ملاجئ مؤقتة تُحول بانتظام إلى ركام، والخيام تحرقها الغارات الجوية على نحو ممنهج".

وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد أعلن فجر اليوم السبت، أن ""إسرائيل" تستعد لتطبيق فوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب، للإفراج عن جميع "المختطفين" (الأسرى) بشكل فوري"، مؤكدًا استمرار العمل بالتعاون مع الإدارة الأميركية لإنهاء الحرب وفق "المبادئ الإسرائيلية المتوافقة مع رؤية الرئيس ترامب".

