انطلقت يوم أمس الجمعة 3 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية المقرر اجراؤها في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويتنافس 7768 مرشحًا من محافظات العراق الثماني عشرة، بينهم 5520 رجلاً، 2248 امرأة على 329 مقعدًا، للدورة البرلمانية السادسة لأربعة أعوام قادمة.

ويشارك في هذه الانتخابات 31 تحالفًا، و38 حزبًا، و23 مرشحًا مستقلًا، و56 مرشحًا لمقاعد الكوتا البالغة تسعة مقاعدة، والمخصصة للمسيحيين والأزيديين والصابئة والشبك والأراد الفيليين، في محافظات بغداد ونينوى وكركوك وأربيل ودهوك.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يحق لحوالي واحد وعشرين مليون ونصف المليون مواطن عراقي من مجموع سبعة وأربعين مليون، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة.

وتجري الانتخابات وفق نظام الدوائر المتعددة، حيث تمثل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، وتوزع المقاعد على المرشحين الفائزين على ضوء نظام سانت ليغو المعدل(1.7).

ومن بين المرشحين في هذه الانتخابات، شخصيات سياسية بارزة، من قبيل، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يتصدر قائمة تحالف الإعمار والتنمية في محافظة بغداد، ورئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، الذي يتصدر قائمة ائتلاف دولة القانون في بغداد، والقيادي في حركة عصائب أهل الحق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، الذي يتصدر قائمة تحالف صادقون بزعامة الشيخ قيس الخزعلي في بغداد، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، عبد الحسين عبطان، الذي يتصدر قائمة تحالف أبشر يا عراق بزعامة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، وأمين بغداد عمار موسى، الذي يتصدر قائمة تحالف قوى الدولة الوطنية في بغداد، بزعامة رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، ورئيس البرلمان السابق ورئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، الذي يتصدر قائمة تحالفه الانتخابي في بغداد أيضًا.

في مقابل ذلك، جدد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر موقفه القاضي بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، علما أنه في الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت عام 2021، كان التيار الصدري قد حصد 73 مقعدًا، إلا أن الصدر قرر بعد عدة شهور، الانسحاب من العملية السياسية والإيعاز إلى أعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان إلى تقديم استقالاتهم، رفضًا لما اسماه بالمحاصصة وتكرار الأخطاء السابقة.

وفي خضم الجدل والسجال المحتدم حول مدى التفاعل والاقبال الجماهيري مع الانتخابات المقبلة، يرى مراقبون ومهتمون بالشأن الانتخابي في أحاديث خاصة متفرقة لموقع "العهد" الاخباري، أن الانتخابات تجري بسلاسة وفي ظل أجواء سياسية وأمنية هادئة، رغم ما ستشهده مرحلة الحملات الدعائية من تجاوزات وتسقيط وتشهير من قبل بعض الكتل والكيانات والشخصيات ضد خصومها ومنافسيها.

كما يرى هؤلاء المراقبين والمهتمين بالشأن الانتخابي، أنه حتى لو كانت نسب المشاركة متدنية، مثلمًا يتوقع البعض، فإن النتائج ستعتمد، لأنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يحدد سقف معين بالحد الأدنى للمشاركة، لكي تكتسب الانتخابات شرعيتها.



وتجدر الإشارة إلى الانتخابات البرلمانية الأولى، بعد إقرار الدستور الدائم في الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2005، جرت في أواخر العام المذكور، فيما جرت الانتخابات البرلمانية الثانية في عام 2010، وجرت الانتخابات البرلمانية الثالثة في عام 2014، وجرت الانتخابات البرلمانية الرابعة عام 2028، أما الانتخابات البرلمانية الخامسة فقد جرت في عام 2021.

