أشار رئيس وكالة الفضاء الروسية ديميتري باكانوف، إلى أنّ الكوادر العلمية المتخصصة في مجال الفضاء الرائدة تستعد لاستكشاف القمر على نطاق واسع، وقال: "إن روسيا والصين، إدراكًا منهما لتعقيد وأهمية هذا العمل، أطلقتا مشروعًا مشتركًا لإنشاء محطة علمية قمرية دولية، ونحن مستعدون للتعاون مع العلماء والمهندسين الإيرانيين في هذا المشروع".

وفي كلمة ألقاها عبر الإنترنت في حفل أسبوع الفضاء العالمي اليوم السبت (4 تشرين الأول 2025)، قال باكانوف : "أرحب بجميع الحاضرين في حفل افتتاح أسبوع الفضاء العالمي في إيران، على الرغم من أنه عن بعد، هو شرف كبير لي".

وأضاف: "يبدأ هذا الحدث كل عام في 4 تشرين الأول / أكتوبر، وهو اليوم الذي أطلق فيه العلماء والمهندسون السوفييت أول قمر صناعي في عام 1957، والذي شكّل بداية عصر استكشاف الفضاء".

وأكد أن أسبوع الفضاء العالمي مخصص للحياة خارج كوكبنا، مضيفًا: "أعترف بأن الإنجازات العظيمة في رحلات الفضاء البشرية وضمان الحياة البشرية في فراغ الفضاء الخارجي هي شرف لبلدنا".

وأضاف "أننا نعمل على إنشاء محطة مدارية روسية جديدة، ويسعدنا الترحيب بشركائنا الأجانب الراغبين في الانضمام إلى هذا المشروع؛ روسيا مستعدة لتوفير ظروف متساوية لجميع المشاركين، سواء لوحدة المعدات أو لإجراء التجارب على متن المحطة، وبالطبع، يُسعدنا رؤية أصدقائنا الإيرانيين في هذا المشروع، وقد بدأنا بالفعل المباحثات اللازمة مع وكالة الفضاء الإيرانية".

وصرح رئيس وكالة الفضاء الروسية "بأن القوى الفضائية الرائدة تستعد حاليًا لاستكشاف القمر على نطاق واسع، وتنفذ روسيا والولايات المتحدة والصين والهند وعدة دول أخرى مشاريعها، وإدراكًا لتعقيد هذه المهمة وأهميتها، أطلقت روسيا والصين مشروعًا مشتركًا لإنشاء محطة قمرية علمية دولية، انضمت إليه حتى الآن 13 دولة".

وقال باكانوف: "إن القمر هو الخطوة الأولى نحو تجاوز مدار الأرض المنخفض؛ ويجري حاليًا تطوير أفكار لرحلة بشرية إلى المريخ، وهذا يتطلب حل عدد من المشكلات التقنية التي يعمل عليها العلماء والمهندسون حول العالم"، مضيفًا: "نحن مستعدون للتعاون مع العلماء والمهندسين الإيرانيين في هذا المشروع".

وأعرب عن أمله في أن تتمكن إيران وروسيا في المستقبل من التعاون بشكل فعال لتعزيز استكشاف الفضاء السلمي.

