لبنان

لبنان

في رحاب الشهيد الأسمى.. فعالية للتجمّع الشبابي والطلابي 

2025-10-04 14:54
موسى الحسيني - مصور

إحياءً وتعظيمًا لذكرى شهادة سيّد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض)، نظّمت التعبئة التربوية في حزب الله فعالية جديدة للمنظمات الشبابية والطلابية  حملت عنوان "التجمّع الشبابي والطلابي في رحاب الشهيد الأسمى"، وذلك في مرقد سيد شهداء الأمة في بيروت.

حزب الله

الوزير السابق محمد فنيش ألقى كلمة حزب الله فجدد التأكيد على أهمية المقاومة عندما تعجز مؤسسات الدولة عن حماية الشعب، لافتًا إلى أنه من حق الشعب حينها الدفاع عن بلده.

ولفت فنيش إلى تمييز اتفاق الطائف سلاح المقاومة عن سلاح الميليشات، مؤكدًا أن المقاومة نتيجةٌ ولّدها العدوان والعجز عن مواجهته.

 كما شدد فنيش على ضرورة حفظ عناصر القوّة في لبنان، داعيًا إلى ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

ورأى أن من يعمل من أجل تعديل القانون لحسابات تخدم مصلحته باستغلال عدم تكافؤ الفرص والاستفادة من التدخلات الخارجية المعادية أو المتعارضة مع دور المقاومة والمنحازة للعدو من أجل جعل الساحة الاغترابية متاحة فقط لبعض القوى فإن هذا الأمر غير دستوري، ولا يتناسب مع مبدأ تكافؤ الفرص، دعيًا إلى احترام وتطبيق القانون وعدم تضييع الوقت من أجل تعطيل الانتخابات. 

الجهاد الإسلامي

كلمة فلسطين ألقاها الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى، فأشار إلى أن لقاء اليوم هو لتجديد العهد مع سائر الشهداء، ولنقول بأن الراية لا تنكّس، وإن مشروع التحرير باقٍ لم يمت، كما أكد أن النصر قدر وواجب هذه الأمة.

وأشار الحاج موسى إلى أن الشهيد الأسمى كان يعرف أن تحرير القدس هو الطريق إلى تحرير الأمّة، متوجهًا إلى الأعداء بالقول: إن روح السيد باتت أكثر حضورًا، وإن أبناء السيد وإخوانه ومحبيه هم زرعه، زرعُ المقاومة الذي لا يموت بل يتقدّم حتّى تحقيق الآمال في تحرير القدس وفلسطين. 

أنصار الله

من جانبه القيادي في حركة أنصار الله علي المحطوري ألقى كلمة المنظمات الشبابية العربية فلفت إلى الحضور إلى هذا التجمع هو لتجديد العهد والوعد بأن الجميع في اليمن ولبنان وكلّ  المنطقة ماضون على خط الجهاد الذي وضعه الشهيد السيد حسن نصر الله. 

التعبئة التربوية

 كلمة التعبئة التربوية في حزب الله ألقاها مسؤول ملف الشباب علي الحاج حسن فشدد على أن السيد نصر الله كان ولا يزال وسيبقى مدرسة جهادية نقية ونهجًا محمديًا أصيلًا، لافتًا إلى أن المجتمع المقاومة ترقى بعد شهادة الشهيد الأسمى وأن ناسه وشبابه التعبويين صاروا أكثر عزمًا لأن روحه ملأتهم. 

وكانت كلمات لممثلين عن المنظمات الشبابية في عددٍ من الأحزاب والتيارات الوطنية كالجماعة الإسلامية والحزب الديمقراطي والتيار الوطني الحر، كما تخلّل التجمّع عرض فيلم قصير يحكي توجهات السيد الأسمى لطلب العلم والمعرفة إلى جانب الجهاد وخدمة الناس إضافة إلى تأدية القسم "إنا على العهد".

حزب الله السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
