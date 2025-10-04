نشر مكتب الحاج قاسم سليماني في بيروت فيديو للأمين العام لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين (رض) يروي فيه شذرات عن الشهادة.

ويقول الشهيد السيد صفي الدين أنّ الشهيد كان يعيش الشهادة كهدف كامل في حياته، ويضيف: "كان كطائر بدأ التحليق، الشهادة عنده أصبحت هدفاً كاملاً"، وأضاف "بعض الأشخاص هكذا هم، شهادتهم تأتي في وقت تصبح واجبة".

ويختم السيد الشهيد قائلًا: "الدنيا عند الشهيد بدت ضيقة إلى حد العبء والاشمئزاز، ما جعل التوجه نحو الشهادة عنده أمراً حتمياً ودليلاً على اكتمال مسيرته".

