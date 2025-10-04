أكَّد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أنَّ الشهيد القائد الجهادي الشيخ نبيل قاووق كان رفيق درب الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين، مشيرًا إلى أنَّ الشيخ قاووق قدّم مساهمته في مواجهة الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية حيث كان يتابع علومه الدينية هناك.

وفي كلمته خلال الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الجهاديين الشيخ نبيل قاووق والسيد سهيل الحسيني، قال الشيخ قاسم: "حين يكون الأعداء يستهدفون إيران والمقاومة الإسلامية والحق وفلسطين، فإن هذا كله استهداف واحد، وبالتالي فإن كلّ من هو موجود في هذه المنطقة عليه أن يتحمّل المسؤولية بحسب قدرته وإمكاناته".





وأشار الشيخ قاسم إلى أن الشهيد الشيخ قاووق تولّى منذ عام 2018 مسؤولية الأمن الوقائي، حتّى ارتقى شهيدًا في مسيرة المقاومة.

وأضاف: "هناك سؤال كيف انتقل الشهيد الشيخ قاووق من نائب رئيس المجلس التنفيذي إلى وحدة الأمن الوقائي وقد ذهب إلى رتبة أقل، والجواب أن ذلك بطلب من السيد نصر الله لأنه كان يلتزم بأمر القائد بلا نقاش".

وأوضح الشيخ قاسم أنَّ الشهيد الشيخ قاووق كان يهتم بالمجاهدين سواء كان في الجنوب أو عندما أتى إلى بيروت وكان يصعد إلى سورية ويلتقي المجاهدين وكان قريبًا جدًا منهم، لافتًا إلى أنَّه لم يترك الدرس والتدريس الديني والمباحثة مع عدد من العلماء وله مؤلفات في السيرة والأخلاق والعقيدة.

واعتبر أنَّه نموذج من النماذج المعطاءة المليئة بالوعي والايمان، ذاكرًا أنَّه كان يقرأ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم يوميًا وقوفًا.

وبيَّن الشيخ قاسم أنَّ 12 عالمًا من العلماء استشهدوا في معركة أولي البأس وهذا دليل ان العالم لدينا هو جزء لا يتجزأ من حركة الأمة السياسية والجهادية والعملية.

وعن القائد الجهادي الشهيد السيد سهيل الحسيني، لفت سماحته إلى أنَّه "تميّز بأنه من البداية كان مع الحاج عماد مغنية، لازمه من الخطوات الأولى، وكان الحاج عماد يعتمد عليه في العمل الجهادي الأمني بشكل خاص".

وأضاف أنَّ "الشهيد السيد سهيل الحسيني تسلّم مسؤولية منطقة بيروت على المستوى الأمني سنة 1991 ثمّ أمينا للسر للحاج رضوان ثمّ مسؤولية مكافحة التجسس حتّى سنة 2000"، ذاكرًا أنَّه "في سنة 2008 استلم الشهيد السيد سهيل الحسيني المسؤولية الأركانية وأصبح معاونًا للأمين العام السيد حسن نصر الله".

وتابع: "الشهيد السيد سهيل الحسيني اهتم بالجانب الأسري للمجاهدين ووصفوه بأنه المربي والمثقف والمعلم وكلفه السيد نصر الله بمتابعة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وأسس عدة مشاريع لمساعدة الناس"، مؤكدًا أنَّه كان يحرص على أن يبقى جنديًا مجهولًا بعيدًا عن الأضواء والشهرة".

وأشار إلى أنَّ الشهيد السيد سهيل الحسيني كان مثالًا للتضحية والصبر والثبات، هادئ قليل الكلام، حصل على ماجستير في الفلسفة الإسلامية، وأشرف أحد الدكاترة على رسالة الدكتوراه له، ودرس العرفان والعقيدة لعشر سنوات".

هذا، وتطرق الأمين العام لحزب الله إلى ما تقوم به "إسرائيل" في إطار مشروع "إسرائيل الكبرى"، مؤكدًا أنَّ "أميركا تدعمها بشكل كامل وأي خطوة ترونها هي جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى".

وأضاف الشيخ قاسم: "أي خطوة ترونها بأنها في إطار تراجع معين هو تراجع تكتيكي من أجل استغلال الظرف لأجل أمور معينة لدى العدو"، موضحًا أنَّ "ما نراه في غزّة على مدى سنتين هو جزء لا يتجزأ من مشروع "إسرائيل الكبرى" وكلّ شيء مترابط في المنطقة".





وتابع سماحته: "علينا جميعًا أن نواجه هذا الخطر، وليس لأحد أن يقول بلدنا بعيد عن الموضوع، فالكل مستهدف، والخطوة الآن في غزّة وكلّ الخطوات الأخرى ستحصل في يوم من الأيام بحسب النظرة "الإسرائيلية".

وشدَّد على أنَّه "علينا أن نواجه "إسرائيل" كلّ من موقعه بحسب قدرته وخطته، وعلى الأقل أن يكون مقتنعًا بأن يبعد الخطر عنه لأن المشروع سيصل إليه بحسب التحديد "الإسرائيلي""، مبينًا أنّ ترامب طرح خطة حول غزّة وهي خطة مليئة بالأخطار.

وأردف الشيخ قاسم: "خطة ترامب كانت بصيغة عُرضت على بعض الدول العربية وحصلت لقاءات مع نتنياهو، وأجريت عليها التعديلات التي تناسب "إسرائيل" بالكامل، وتغيّرات في عدد من نقاطها بما تؤدي إلى مشروع "إسرائيل الكبرى" التي تريد أن تحصل عليه بالسياسة بعد أن عجزت بالعدوان والمجازر".

كما قال: "نحن أمام خطة مليئة بعلامات الاستفهام، وهذا ما قاله بعض المسؤولين في الدول العربية، وفوجئوا وطالبوا بتوضيحات"، مشيرًا إلى أنَّه "وفق خطة ترامب عندما تكون الإدارة دولية ولا قدرة للمسؤولين لأن يديروا شأنهم، وسيأخذون الأسرى في الأيام الأولى، ماذا نكون قد حصلنا بعد هذه المعارك؟".





وأوضح أنَّ خطة ترامب تتوافق مع المبادئ الخمسة التي حددتها "إسرائيل" لإنهاء الحرب وهي خطة "إسرائيلية" بلبوس أميركي، سائلًا: "لماذا طرح ترامب الخطة في هذا التوقيت بالذات؟".

وأجاب سماحته: "أربعة أسباب لطرح خطة ترامب فهي تبرئ "إسرائيل" أمام الموجة العالمية التي أدانتها وأغلب دول العالم وخاصة من خلال الأمم المتحدة، وهناك تحرك على المستوى الشعبي في دول أميركية وأوروبية، والخطة طريقة من تلطيف الصورة".

وأضاف: "رأينا أسطول الصمود العالمي من دول كثيرة، وهذا ما يبيّن على مستوى الانحطاط الذي وصلت إليه "إسرائيل"، وتحية خاصة لإسبانيا لأنها حملت هذه القضية بطريقة مميزة عن باقي الدول"، لافتًا إلى أنَّه "سننتظر النتيجة التي سيقولها الفلسطينيون لأنها خطة وليست اتّفاقًا ولا يحصل أي شيء إلا بناء على اتفاق".

وشدَّد على أنَّ الاستسلام ليس واردًا عند الفلسطينيين، مطالبًا "الدول العربية والإسلامية على الأقل أن لا يضغطوا على المقاومة"، ذاكرًا أنَّ "رسالة قطر كانت واضحة بالاعتداء عليها من قبل "إسرائيل" وعلى الأقل احسبوا الحساب للمستقبل".

وحول الداخل، قال الشيخ قاسم: "لبنان في قلب العاصفة بسبب العدوان "الإسرائيلي" والتغوّل القائم وقتل الأطفال والمهندسين ويضربون أي شكل من أشكال الحياة، لأنهم يريدون الضغط على المقاومة وشعبها، وجعل لبنان بلا قوة وهذا مدعوم أميركيا بكلّ الإمكانات".

وأشار إلى أنَّ العدوّ الصهيوني توقّع أن نبادله الخروقات، وأن يرد حزب الله بخروقات ما سيعطيه المجال للتوحش أكثر، وأضاف: "وعندها يقولون إننا نحن السبب في التوسع لكننا أسقطنا هذه الخطوة".

وتابع: "أرادوا من خلال التدخل الأميركي المباشر أن يبنوا على أساس الحزب ضعيف، واننا مشغولون بوضعنا والدمار، وبالتالي يمكن العمل على إقصائنا، وفوجئوا أننا شاركنا بالدولة بشكل فاعل".

ولفت إلى أنَّهم "تدخلوا في تركيبة الدولة ليحصلوا بالسياسة ما عجزوا عنه بالحرب، لكن تبين لهم أن هذا الأمر غير ممكن لأننا لدينا التمثيل الشعبي الكبير وهذه كانت مفاجئة".

وأردف سماحته: "أرادوا أن يكون هناك فتنة مع الجيش اللبناني، لكن تصرّف الجيش اللبناني بحكمة، وهناك عقل يريد أن يبني لبنان، ولذلك الجيش والمقاومة كانا واضحين بأن الفتنة ملعونة ويجب أن لا تكون بيننا على الإطلاق".

ولفت إلى أنَّه "صحيح لا يوجد تكافؤ عسكري بيننا وبين "إسرائيل"، لكن نتفوق عليهم بأننا متمسكون بوطننا ومستعدون للتضحية والجهاد، وثابتون على إرادة المقاومة، ولدينا شعب عظيم تاريخي لا يمكن أن يُهزم واستطعنا أن نوجد حالة من التكافؤ التي من خلالها نواجه رصاصهم ومشاريعهم".

وأكَّد أنَّه "لا يمكن لـ "الإسرائيلي" أن يتقدّم إلى الأمام لأنه لدينا شعب عظيم"، مشيرًا إلى أنَّه "عليكم بالمطالبة دائمًا بضرورة استعادة السيادة والحكومة مقصرة بمتابعة هذا الأمر"، وسأل "لماذا (الحكومة) لا تناقش وتشكّل لجانًا؟"، وأضاف "اجعلوه "خبزكم اليومي"".

وشدَّد الشيخ قاسم على أنَّ "القوى السياسية التي تراعي أميركا و"إسرائيل" لديها مشكلة كبيرة"، وقال "التلهي بقضايا صغيرة ليس مناسبًا، ولا ترفع مسؤولية الحكومة عن العمل، وكلّ القضايا الصغيرة نتفاهم عليها ولا "تعملوا منها" قصّة كبيرة".

وتابع: "علينا أن نواجه "إسرائيل" لنستعيد السيادة خاصة أنها وردت بالطائف باتّخاذ كلّ الإجراءات والعمل على إزالة الاحتلال "الإسرائيلي" إزالة شاملة"، مؤكدًا أنَّه "يجب إعادة الاعمار، وهذا التزمتم به بالبيان الوزاري، وهذا التزام مسؤول ويجب وضع البرامج لهذا الالتزام".

ورأى أنَّه "من دون إعمار يصعب أن تنطلق عجلة البلد نحو النهوض والازدهار"، وقال "الإعمار لمصلحتكم ومصلحة البلد وله نتائج تنموية"، وشددد على أنَّ "الحكومة مسؤولة أن تضع إعادة الاعمار في رأس أولوياتها وأن تدخل في الموازنة بند له علاقة بذلك".

وتابع: "لا يمكن أن نعمل على قانون للانتحابات على مقاس معين، فإذا كنا شركاء فبحسب مقدمة الدستور ج علينا العمل على المساواة دون تمايز أو تفضيل.. أين هي المساواة في ما تطلبون بخصوص مقاعد المغتربين؟"، سائلًا: "كيف تقبلون أن نقبل معكم بقانون للمغتربين يصوت لـ 128 ونحن لا نستطيع أن نقوم بمعركة انتخابية في الخارج بسبب القيود والضغوط".

واعتبر الشيخ قاسم أنَّ "الملفت هناك واحدة من القوى السياسية كان رئيسها واضحًا بأنهم يطالبون بالمقاعد الـ 128 للمغتربين لضرب حزب الله والشيعة!"، موضحًا أنَّ حزب الله "مع التمثيل العادل وغيرنا إذا كان يطالب بالتمثيل بحسب ضغوطات الوصاية نقول له أن هذا الأمر لا يسلك لأنه مخالف".

