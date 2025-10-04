تفقدت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين أعمال محطة تكرير الصرف الصحي في تمنين – البقاع، يرافقها رئيس تكتل "بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، المدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية، وعدد من الفاعليات والبلديات.

وخلال الجولة، شدد الحاج حسن على أن "نهر الليطاني، وهو شريان أساسي للمياه في لبنان، تحوّل للأسف إلى مجرور يهدد المزروعات، وبحيرة القرعون، ومشاريع الري في الحوضين الشمالي والجنوبي"، معتبرًا أن محطة تمنين تشكّل "خطوة مفصلية لكنها غير كافية إذا لم تُستكمل سريعًا المراحل اللاحقة، خصوصًا مشروع تمنين 2 الذي يتضمن خطوط الصرف الصحي".

وأضاف: "الأزمة ليست في الإنشاء فقط بل في التشغيل، الذي يبقى المشكلة الكبرى بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث المحددة. لذلك نأمل أن يتعافى الوضع السياسي والاقتصادي بما يتيح تشغيل المحطات وضمان استمراريتها، خدمة لمئات الآلاف من المواطنين وعشرات القرى".

من جهتها، أكدت الوزيرة الزين أن الزيارة تأتي في إطار متابعة ملف رفع التلوث عن نهر الليطاني، مشيرة إلى أن الصرف الصحي يمثل العبء الأكبر على النهر، وأن نجاح المشروع يتوقف على تشغيل المحطات بشكل فعّال ودعم مؤسسات المياه.

أما المدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية، فاعتبر أن محطة تمنين جزء من الخطة الوطنية لرفع التلوث عن النهر، مؤكدًا أن تشغيلها يشكل محطة أساسية في حماية البيئة والصحة العامة في البقاع.

