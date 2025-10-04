اختتم وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين جولته العكارية الأولى بزيارة مستشفى عبد الله الراسي الحكومي – حلبا، حيث كان في استقباله مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين، وفريق الأطباء والعاملين، بحضور النواب محمد سليمان، جيمي جبور وأحمد رستم، طبيب قضاء عكار الدكتور حسن الأدرع، إلى جانب عدد من الفاعليات الاجتماعية والطبية.

استهلّ الدكتور خضرين اللقاء بكلمة رحّب فيها بالوزير ناصر الدين، مثمّناً جهوده الحثيثة في دعم المستشفيات الحكومية والقطاع الاستشفائي على مستوى لبنان، ومشيداً بـ"إنسانيته وتواضعه في مقاربة الشأن الصحي، وقد تجلّى ذلك من خلال زيارته لعدد من المرضى داخل المستشفى وإعطائه التوجيهات اللازمة لإجراء عمليات العيون على نفقة وزارة الصحة العامة".

بدوره، أكّد الوزير ناصر الدين أنّ "مستشفى حلبا الحكومي يشكّل ركيزة أساسية في خدمة أبناء عكار، إذ يُعتبر المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة الذي يستقبل جميع المرضى دون تمييز"، مشيراً إلى أنّ "الوزارة تعمل على تعزيز قدراته وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية".

وأعلن وصول جهاز "CT Scan" حديث إلى المستشفى بقيمة 700 ألف دولار مقدّمة من وزارة الصحة، على أن يبدأ تشغيله خلال شهر. كما كشف عن تجهيز المستشفى بجهاز MRI عبر البنك الإسلامي للتنمية، ووحدة قسطرة قلبية بدعم من الهلال الأحمر القطري، إلى جانب مساهمة مالية إضافية تقدّر بنحو نصف مليون دولار لتطوير الخدمات الطبية وتلبية حاجات أبناء المنطقة.

وختم وزير الصحة بالإعلان عن مشروع جديد، قائلاً: "هذه المنطقة تحتاج إلى أكثر من مستشفى حكومي، ولهذا نحن، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار والصندوق الكويتي للتنمية، متجهون قريباً لإطلاق العمل في مستشفى حكومي جديد في منطقة السهلة – أكروم، بما يليق بأهالي عكار وحقهم في الرعاية الصحية اللائقة".

كما زار الوزير ناصر الدبن مركز طبابة عكار، واستمع من رئيس قسم الطبابة الدكتور حسن الأدرع عن الاوضاع الصحية في المحافظة.

