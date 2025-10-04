خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
رياضة

 بطولة لبنان: فوز العهد على جويا وتعادل الصفاء والحكمة
رياضة

 بطولة لبنان: فوز العهد على جويا وتعادل الصفاء والحكمة

2025-10-04 19:52
28

ألحق العهد بطل لبنان تسع مرات خسارة أولى بجويا الذي يخوض موسمه الأول بين الكبار، بفوزه عليه 1 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما عصر اليوم السبت 4/10/2025 في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الثالثة من الدوري العام اللبناني الـ 66 لكرة القدم.

وسجل اصابة الفوز للفريق الأصفر بلال الصباغ في الدقيقة 51 اثر تلقيه كرة عالية من يمين المنطقة، فحضرها لنفسه وسددها الى يسار الحارس علي السبع.

وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، تعادل الصفاء وضيفه الحكمة بيروت سلبًا 0 - 0.

نادي العهد الرياضي الرياضة
