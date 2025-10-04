لا يزال أبناء الشمال يحيون فعاليات الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، حيث أقيمت نشاطات متعددة في مختلف المناطق والبلدات الشمالية من عكار إلى المنية والكورة والبترون. وقد جاءت هذه الفعاليات تخليدًا لذكرى قائد المقاومة الذي استشهد على طريق القدس، وإسنادًا لأهل غزة الذين يواجهون حرب إبادة ممنهجة.

لقاء وطني حاشد في البترون

بهذه المناسبة، اجتمعت القوى الوطنية والإسلامية والفصائل الفلسطينية إلى جانب إعلاميين وفعاليات شمالية ورجال دين من مختلف الطوائف، في لقاء وطني حاشد أقيم وسط مدينة البترون. اللقاء عكس وحدة الموقف، واعتبر الحاضرون أن استشهاد السيد نصر الله يعني كل حر وشريف في العالم؛ لأنه استشهد دفاعًا عن لبنان وفلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية بمواجهة عدو الإنسانية جمعاء.

اللقاء الذي قدّمته الإعلامية غنوة سكاف، أكد على تمسّك الشمال بالهوية الوطنية والعروبية ومناصرته الدائمة لخط المقاومة بقيادة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله.

كلمة حزب الله

عضو المجلس السياسي في حزب الله؛ الحاج محمد صالح، شدّد على أن الشهيد السيد نصر الله سيبقى محفورًا في ذاكرة كل إنسان يؤمن بالحق، مؤكدًا أن المقاومة في لبنان ستظل خط الدفاع الأول عن الوطن مهما بلغت التضحيات؛ لأنها مقاومة لا تُهزم. كما حيّا جمهور المقاومة على اندفاعه الدائم خلف القيادة الحكيمة وحضوره في الساحات دفاعًا عن سيادة لبنان في مواجهة التدخلات السافرة لقوى الاستكبار العالمي.

لقاء الأحزاب

الدكتور جاك رستم ألقى كلمة هيئة التنسيق للقاء الأحزاب، مجددًا العهد على السير على خطى الشهداء حتى تحرير الأرض في جنوب لبنان والأسرى اللبنانيين وكامل أوطاننا التي يدنسها جيش الاحتلال. وأكد أن غالبية الشعب اللبناني متمسكة بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي أثبتت أنها القوة الأساسية لردع العدو في ظل غياب أي تحرك فعلي من الدولة لوقف الاعتداءات.

كلمة السفارة الإيرانية

القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بلبنان؛ الأستاذ توفيق الصمدي، استذكر الشهيد السيد حسن نصر الله ولقاءاته مع السيد علي الخامنئي حفظه الله، مشيرًا إلى الأثر الكبير الذي تركه على مستوى الأمة الإسلامية. وأكد أن راية المقاومة ستبقى مرفوعة رغم محاولات الظلاميين كسر عزيمتها، مشددًا على ضرورة وحدة الموقف لمواجهة المشروع الصهيو-أمريكي الساعي للسيطرة على أوطاننا ومقدراتها.

كلمة حركة التوحيد الإسلامي

الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي؛ الشيخ بلال شعبان، وجه التحية من شمال لبنان إلى المقاومين في غزة وجنوب لبنان، وحيا أبطال قافلة كسر الحصار الذين أثبتوا أن الإرادة تصنع المعجزات رغم صمت المجتمع الدولي.

كلمة المركز الوطني

رئيس المركز الوطني في الشمال؛ كمال الخير، أكد ضرورة دعم المقاومين الذين أثبتوا بالفعل، أن القوة هي الخيار الوحيد لمواجهة العدو، داعيًا إلى التمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي أثبتت فعاليتها في حماية لبنان.

كلمة الفصائل الفلسطينية

الأستاذ يوسف أحمد ألقى كلمة الفصائل الفلسطينية، وجدد التمسك بخيار المقاومة كأساس لمواجهة الاحتلال، مثنيًا على الدور الكبير الذي لعبه لبنان بقيادة الشهيد السيد حسن نصر الله في دعم القضية الفلسطينية.

كلمة تيار الوفاق العكاري

رئيس تيار الوفاق العكاري؛ هيثم حدارة، اعتبر أن استشهاد السيد نصر الله ورفاقه زاد المقاومة إصرارًا على المواجهة، محيِّيًا موقف الجيش اللبناني وقيادته. وأكد أن تصريحات المبعوث الأمريكي الأخيرة يجب أن تكون عبرة لكل من يراهن على الإدارة الأمريكية.

كلمة المؤتمر الشعبي

القيادي في المؤتمر الشعبي اللبناني؛ عبد الناصر المصري، شدد على أن الشمال سيبقى وفيًا للمقاومة والقضية الفلسطينية حتى تحرير الأرض والأسرى والمقدسات. وقال إن استشهاد القادة الكبار مثل السيد نصر الله يجعلنا أكثر تمسكًا بنهج المقاومة.

كلمة الحزب السوري القومي الاجتماعي

منفذ عكار في الحزب السوري القومي الاجتماعي، أحمد السبسبي، أثنى على الصمود الأسطوري لمقاومي الجنوب، مؤكدًا أن سلاح المقاومة هو الحامي الأول للوطن من الشمال إلى الجنوب، في حين أن من يصفون أنفسهم بـ"السياديين" لا يقدمون شيئًا فعليًا لحماية لبنان.

الكلمات المفتاحية