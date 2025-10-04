خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

أمسية إنشادية في صور إحياءً لذكرى الشهيدين السيدين نصر الله وصفي الدين
لبنان

أمسية إنشادية في صور إحياءً لذكرى الشهيدين السيدين نصر الله وصفي الدين

2025-10-04 21:58
31

نظّم حزب الله في باحة عاشوراء في مدينة صور، مساء الجمعة 3 تشرين الأول 2025، أمسية إنشادية أحياها المنشد الحاج علي العطار وفرقته، حيث قدّموا أوبريت بعنوان "لا لن يموت القائد" إلى جانب باقة من الأناشيد.

وتخلل الأمسية مشاركة لفرقة "الرضوان" الإنشادية، وسط حضور جماهيري لافت.

الفعالية جاءت في إطار الفعاليات التي تشهدها الذكرى السنويّة لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيّه الهاشمي (رض).

السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
