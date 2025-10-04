نظّم حزب الله في باحة عاشوراء في مدينة صور، مساء الجمعة 3 تشرين الأول 2025، أمسية إنشادية أحياها المنشد الحاج علي العطار وفرقته، حيث قدّموا أوبريت بعنوان "لا لن يموت القائد" إلى جانب باقة من الأناشيد.

وتخلل الأمسية مشاركة لفرقة "الرضوان" الإنشادية، وسط حضور جماهيري لافت.

الفعالية جاءت في إطار الفعاليات التي تشهدها الذكرى السنويّة لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيّه الهاشمي (رض).

