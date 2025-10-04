أكد قائد ميداني في "سرايا القدس"؛ الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء السبت 4/10/2025، أن السرايا تخوض معركة استنزاف معقدة جدًا ضد الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة غزة.

وقال القيادي عبر قناة السرايا في تيليغرام، إن "العدو يمارس أقصى درجات الاستفادة من المعارك السابقة؛ بهدف تقليل الخسائر في صفوفه".

وأضاف: "لدينا مقاتلون بواسل، وهم رأس مالنا في كل وقت وحين، وبهم نقارع العدو ونستغل أي تقدم لنباغته بالأسلحة المناسبة".

وأردف "وفقنا الله في عديد العمليات البطولية، والعدو كعادته يمارس الكذب والتضليل في خسائره البشرية".

وأشار القيادي إلى أن "العقد القتالية المنتشرة في محاور التقدم بمدينة غزة جاهزة ومتأهبة وتمارس مناورات مستمرة لتفادي أضرار الآليات الصهيونية المفخخة".

وأوضح أن "العدو يتقدم ببطء وبواسطة آليات غير مأهولة لكشف العقد القتالية واستهدافها"، متابعًا "نحن نعي ذلك تمامًا"، ونفوت عليه فرصًا عديدة.

وتابع القائد الميداني "تقدم العدو تجاه قلب مدينة غزة يتم تحت أعين مقاومينا، ولدينا تكتيكات عنوانها الأهداف الثمينة والعدد الأكبر من جنود العدو قتلى وجرحى".

وأردف قائلًا: "نقول لجنود العدو إننا لسنا ببعيدين عنكم، وسترون وجوهنا كلما قررنا ذلك؛ لأننا نخوض معركة استنزاف قاسية ومعقدة ونفهم خطواتنا جيدًا".

واستطرد قائلاً: "العدو لن يكون في مأمن في غزتنا الحبيبة، نعم يستطيع التقدم، لكن تكلفة بقائه يعلمها المجرم زامير جيّدًا".

