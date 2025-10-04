خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي "نسَم" الثقافي يحيي ذكرى الشهيدين السيدين بلقاء أدبي وشعري

لبنان

جمعية
لبنان

جمعية "وتعاونوا": قوافل الدعم في القرى الحدودية مستمرة

2025-10-04 22:27
33

وصلت إلى قرى ديركيفا وبرج قلاويه ومجدل سلم وميس الجبل، السبت 4/10/2025، قافلة جديدة من قوافل دعم القطاعين التربوي والصحي.

تضمنت القافلة، التي دشنت المرحلة الثالثة من مبادرة "قبيلة السواعد العراقية" لدعم المدارس والمراكز الصحية والإسعافية في قرى جنوب لبنان الحدودية ضمن مشروع "الوجه الحسن" الذي أطلقته جمعية "وتعاونوا"، 11 بيتًا جاهزًا توزعت على مجموعة من المراكز الخدمية الصحية والإسعافية والمجمعات المدرسية المؤقتة، وكان في استقبالها رئيس اتحاد بلديات جبل عامل الأستاذ قاسم حمدان وفاعليات.

وأثنى حمدان على "الدور الكبير الذي تقوم به جمعية "وتعاونوا" للاستجابة لحاجات القرى الحدودية من بلديات وجمعيات ومبادرات محلية"، شاكرًا لـ "قبيلة السواعد العراقية" دعمها، ومشدّدًا على "ضرورة تضافر الجهود لتأمين ودعم استقرار الأهالي في قراهم".

رئيس جمعية "وتعاونوا" عفيف شومان جدد من جانبه الشكر لـ "قبيلة السواعد" على "مبادراتها الكريمة المتواصلة"، مؤكدًا أن الجمعية "مستمرة في الوقوف إلى جانب الأهل في الجنوب المقاوم وخصوصًا أهالي القرى الحدودية، وعلى المستويات كافة، لتأمين الاستقرار لهم وتخفيف معاناتهم نتيجة غياب مؤسسات الدولة وأجهزتها الخدمية".

الكلمات المفتاحية
اتحاد بلديات جبل عامل حملة وتعاونوا
إقرأ المزيد
المزيد
إحياء ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) والسيدة المعصومة (ع) في اللبوة
إحياء ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) والسيدة المعصومة (ع) في اللبوة
لبنان منذ ساعة
"نسَم" الثقافي يحيي ذكرى الشهيدين السيدين بلقاء أدبي وشعري
لبنان منذ ساعتين
جمعية
جمعية "وتعاونوا": قوافل الدعم في القرى الحدودية مستمرة
لبنان منذ ساعتين
أمسية إنشادية في صور إحياءً لذكرى الشهيدين السيدين نصر الله وصفي الدين
أمسية إنشادية في صور إحياءً لذكرى الشهيدين السيدين نصر الله وصفي الدين
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
جمعية
جمعية "وتعاونوا": قوافل الدعم في القرى الحدودية مستمرة
لبنان منذ ساعتين
نشاط صحي مجاني في دورس بذكرى استشهاد السيد نصر الله
نشاط صحي مجاني في دورس بذكرى استشهاد السيد نصر الله
لبنان منذ 6 أيام
ناصر: نثمّن جهود البلديات خاصة الحدودية ومتمسّكون بسلاح المقاومة المتجذّر في تاريخنا 
ناصر: نثمّن جهود البلديات خاصة الحدودية ومتمسّكون بسلاح المقاومة المتجذّر في تاريخنا 
لبنان 2025-09-25
"وتعاونوا" تسلِّم قافلة "حولا بلدتي ومدرستي": التزام بوصية السيد نصر الله 
لبنان 2025-09-17
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة