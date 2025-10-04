وصلت إلى قرى ديركيفا وبرج قلاويه ومجدل سلم وميس الجبل، السبت 4/10/2025، قافلة جديدة من قوافل دعم القطاعين التربوي والصحي.

تضمنت القافلة، التي دشنت المرحلة الثالثة من مبادرة "قبيلة السواعد العراقية" لدعم المدارس والمراكز الصحية والإسعافية في قرى جنوب لبنان الحدودية ضمن مشروع "الوجه الحسن" الذي أطلقته جمعية "وتعاونوا"، 11 بيتًا جاهزًا توزعت على مجموعة من المراكز الخدمية الصحية والإسعافية والمجمعات المدرسية المؤقتة، وكان في استقبالها رئيس اتحاد بلديات جبل عامل الأستاذ قاسم حمدان وفاعليات.

وأثنى حمدان على "الدور الكبير الذي تقوم به جمعية "وتعاونوا" للاستجابة لحاجات القرى الحدودية من بلديات وجمعيات ومبادرات محلية"، شاكرًا لـ "قبيلة السواعد العراقية" دعمها، ومشدّدًا على "ضرورة تضافر الجهود لتأمين ودعم استقرار الأهالي في قراهم".

رئيس جمعية "وتعاونوا" عفيف شومان جدد من جانبه الشكر لـ "قبيلة السواعد" على "مبادراتها الكريمة المتواصلة"، مؤكدًا أن الجمعية "مستمرة في الوقوف إلى جانب الأهل في الجنوب المقاوم وخصوصًا أهالي القرى الحدودية، وعلى المستويات كافة، لتأمين الاستقرار لهم وتخفيف معاناتهم نتيجة غياب مؤسسات الدولة وأجهزتها الخدمية".

