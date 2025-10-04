خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

لبنان

"نسَم" الثقافي يحيي ذكرى الشهيدين السيدين بلقاء أدبي وشعري

2025-10-04 22:36
38

في أجواء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله وصفيّه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رض)، نظّم مشروع "نَسَم" الثقافي للهيئات النسائية في منطقة جبل عامل الثانية، لقاءً أدبيًا وشعريًا مميزًا، حضره جمع من الشاعرات والأديبات الجنوبيات، والفعاليات التربوية والإدارية والثقافية، إلى جانب الأخوات المتدرّبات في "نسَم".

استُهلت الفعالية بتلاوة قرآنية مباركة قدّمتها الأخت آية فرحات. ثم عُرض فيديو مؤثر من إعداد نور معتوق بعنوان "السيد بعيون العدو"، سلط الضوء على ملامح شخصية القائد وتأثيره الكبير في وجدان الأمة وأعدائها.

وعلى وقع الشعر والكلمة، أبدعت كلٌّ من الشاعرات: زينب شريم، ورانيا صفاوي، وفاطمة أبو ريا، في تقديم قصائدهن، كما كان للأستاذة الكاتبة رجاء بيطار – المشرفة على تدريب الأخوات – مشاركة شعرية وأدبية مميزة تركت أثرًا بارزًا في نفوس الحاضرين.

وقدّمت الأخت داليا صالح حكايتها المؤثرة بعنوان "عزيز الروح"، تلتها مشاركات من الأخوات المتدرّبات: خديجة فحص، وزينب علول، وفاطمة بدران.

وألقت الأخت وفاء منصور قصيدة للشاعرة حوراء جشي.

واختُتم اللقاء بتجديد العهد مع الشهداء، والتأكيد على استمرار مشروع "نسَم" في حمل الكلمة الصادقة، وصون الفكر الأصيل، وحفظ إرث الشهيدين الأقدسين.

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
