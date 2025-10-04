خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

لبنان

لبنان

إحياء ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) والسيدة المعصومة (ع) في اللبوة

2025-10-04 22:57
38
بلال الموسوي - مراسل

79 مقالاً

أقيم في مجمع الشهيد محمد سرور في بلدة اللبوة مجلس عزاء؛ إحياءً لذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) بحسب الرواية الأولى، وذكرى استشهاد السيدة فاطمة المعصومة (ع)، بحضور حاشد من المؤمنين والمؤمنات الذين غصّت بهم قاعة المجمع.

اعتلى المنبر الحسيني السيد حسن الموسوي، حيث تناول في كلمته الدلالات الروحية والجهادية في سيرة الزهراء (ع) والمعصومة (ع)، وما تمثلانه من قدوة في الصبر والثبات والإيمان، مؤكدًا أن إحياء هذه المناسبات هو تجديد للعهد مع خط الرسالة والإمامة.

وتخلّلت المجلسَ باقةٌ من اللطميات والعزاء الحسيني، بمشاركة الرواديد حسين خير الدين وحسين عجمي ومحمد جواد أمهز الذين أضفوا على الأجواء روحًا وجدانية خاشعة عبّرت عن عمق الارتباط العاطفي والولائي بأهل البيت (ع).

واختُتم المجلس بتلاوة الفاتحة عن أرواح الشهداء الأطهار، في ظل أجواء من الخشوع والتأثر، ووسط تأكيد الحضور على استمرار النهج الرسالي في إحياء مناسبات آل بيت النبوة.

إحياء ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) والسيدة المعصومة (ع) في اللبوة
