أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد (5 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتّجاه فلسطين المحتلة.

وعقب الإعلان، دوّت صفارات الإنذار في مناطق الوسط وغرب البحر الميت، فيما نقلت وسائل إعلام "إسرائيلية" أن أصداء انفجارات عدة سُمعت في منطقة الوسط.

وأوضحت المنصات الإعلامية أنّ "أصوات الانفجارات ناجمة على الأرجح عن محاولات اعتراض الصاروخ".

في السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام العدو الصهيوني بإغلاق المجال الجوي في مطار "بن غوريون" أمام حركة الملاحة الجوية إثر إطلاق الصاروخ، في إجراء عُدّ مؤشرًا على حالة الاستنفار الأمني داخل الكيان.

ويأتي هذا التطور في إطار العمليات المستمرة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضدّ أهداف "إسرائيلية" دعمًا للشعب الفلسطيني وردًّا على العدوان المتواصل على قطاع غزّة.

