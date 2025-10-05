خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
رغم دعوات التهدئة.. 70 شهيدًا في غزّة خلال 24 ساعة والعدوان يدخل يومه الـ730
رغم دعوات التهدئة.. 70 شهيدًا في غزّة خلال 24 ساعة والعدوان يدخل يومه الـ730

2025-10-05 10:15
واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزّة في يومه الـ730، مخلفةً 70 شهيدًا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفادت به مصادر طبية.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة أنّ الطائرات "الإسرائيلية" نفذت 93 غارة، رغم دعوات وقف القصف التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأسفرت غارة عنيفة على منزل عائلة عبد العال في حيّ التفاح شرقي غزّة عن استشهاد 19 فلسطينيًا، إضافة إلى عدد من الجرحى والمفقودين.

كما أصيب عدد من المواطنين جرّاء استهداف منزل قرب مفترق الطيران في حيّ الصبرة جنوب المدينة، فيما فتحت آليات الاحتلال النار باتّجاه منازل في شارع الشفاء شمال غرب غزّة، ولا تزال الدبابات تمنع عودة الأهالي إلى المدينة من الجنوب.

وفي وسط القطاع، استشهد 4 فلسطينيين بغارات جديدة، فيما واصل الاحتلال تدمير المنازل في خان يونس، حيث استشهد 10 آخرون.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 67,074 شهيدًا و169,430 جريحًا، في ما بلغ عدد الشهداء منذ 18 آذار/مارس وحده 13,486 شهيدًا و57,389 مصابًا، حسب مصادر رسمية.

وأضافت اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات 720 شهيدًا للإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم، كما ارتفع عدد شهداء "لقمة العيش" إلى 2,603، والمصابين إلى أكثر من 19,094.

فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة دونالد ترامب
