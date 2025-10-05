خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي القوات المسلحة اليمنية تستهدف القدس بصاروخ "فلسطين 2" في عملية نوعية

خاص العهد

المناضلة اللبنانية لينا الطبال ترفض الاعتراف بشرعية الاحتلال رغم الاعتقال
خاص العهد

المناضلة اللبنانية لينا الطبال ترفض الاعتراف بشرعية الاحتلال رغم الاعتقال

2025-10-05 12:13
الطبال: "لن أوقّع على ورقة تعطي شرعية للمجرمين"
44

علم موقع "العهد" الإخباري أنّ المناضلة اللبنانية لينا الطبال، المحتجزة لدى سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" عقب مشاركتها في "أسطول الحرية"، ترفض حتّى الساعة التوقيع على أي تعهد يعترف بشرعية كيان الاحتلال، مقابل الإفراج عنها.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها الموقع، فقد أبلغت الطبال، عبر القنوات الدبلوماسية الفرنسية، كلًا من حكومة باريس وسلطات الاحتلال في "تل أبيب"، بأنها ترفض التوقيع على أي وثيقة تعطي شرعية "للمجرمين"، حتّى لو كلّفها ذلك قضاء ما تبقى من عمرها في زنازين الاحتلال.

الطبّال، وهي ناشطة حقوقية لبنانية في الأربعينات من عمرها، درست مادة حقوق الإنسان في كليات الحقوق اللبنانية بمدينة طرابلس، وأكدت خلال التحقيق معها من قبل ضباط الاحتلال أنها لن تتخلى عن نصرة القضية الفلسطينية، مهما كانت الظروف.

الكلمات المفتاحية
لبنان فلسطين المحتلة غزة
إقرأ المزيد
المزيد
المناضلة اللبنانية لينا الطبال ترفض الاعتراف بشرعية الاحتلال رغم الاعتقال
المناضلة اللبنانية لينا الطبال ترفض الاعتراف بشرعية الاحتلال رغم الاعتقال
خاص العهد منذ ساعة
الشيخ النبيل.. الأب والعابد المجاهد
الشيخ النبيل.. الأب والعابد المجاهد
خاص العهد منذ يوم
في ذكرى الشهيد الهاشمي .. مشهديات من
في ذكرى الشهيد الهاشمي .. مشهديات من "ليلة العروج"
خاص العهد منذ يوم
السيد سهيل الحسيني.. مُعاون الأمين الناسِك
السيد سهيل الحسيني.. مُعاون الأمين الناسِك
خاص العهد منذ يوم
مقالات مرتبطة
القوات المسلحة اليمنية تستهدف القدس بصاروخ
القوات المسلحة اليمنية تستهدف القدس بصاروخ "فلسطين 2" في عملية نوعية
عربي ودولي منذ 42 دقيقة
المناضلة اللبنانية لينا الطبال ترفض الاعتراف بشرعية الاحتلال رغم الاعتقال
المناضلة اللبنانية لينا الطبال ترفض الاعتراف بشرعية الاحتلال رغم الاعتقال
خاص العهد منذ ساعة
رغم دعوات التهدئة.. 70 شهيدًا في غزّة خلال 24 ساعة والعدوان يدخل يومه الـ730
رغم دعوات التهدئة.. 70 شهيدًا في غزّة خلال 24 ساعة والعدوان يدخل يومه الـ730
فلسطين منذ ساعتين
النائب جشي: على الدولة التي تُطالب بالتخلّي عن المقاومة أن تُدافع عن لبنان
النائب جشي: على الدولة التي تُطالب بالتخلّي عن المقاومة أن تُدافع عن لبنان
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة