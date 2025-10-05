علم موقع "العهد" الإخباري أنّ المناضلة اللبنانية لينا الطبال، المحتجزة لدى سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" عقب مشاركتها في "أسطول الحرية"، ترفض حتّى الساعة التوقيع على أي تعهد يعترف بشرعية كيان الاحتلال، مقابل الإفراج عنها.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها الموقع، فقد أبلغت الطبال، عبر القنوات الدبلوماسية الفرنسية، كلًا من حكومة باريس وسلطات الاحتلال في "تل أبيب"، بأنها ترفض التوقيع على أي وثيقة تعطي شرعية "للمجرمين"، حتّى لو كلّفها ذلك قضاء ما تبقى من عمرها في زنازين الاحتلال.

الطبّال، وهي ناشطة حقوقية لبنانية في الأربعينات من عمرها، درست مادة حقوق الإنسان في كليات الحقوق اللبنانية بمدينة طرابلس، وأكدت خلال التحقيق معها من قبل ضباط الاحتلال أنها لن تتخلى عن نصرة القضية الفلسطينية، مهما كانت الظروف.

