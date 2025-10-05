خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تستهدف القدس بصاروخ
عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تستهدف القدس بصاروخ "فلسطين 2" في عملية نوعية

2025-10-05 12:32
34

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذها عملية عسكرية نوعية، بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2" الانشطاريِّ متعدّد الرؤوس، موجهةً ضربة لأهداف حساسة عدة في منطقة القدس المحتلة.

وفي بيانٍ تلاه المتحدّث باسمها العميد يحيى سريع، أكّدت القوات المسلحة أنّ العملية حققت هدفها بنجاح، مشيرةً إلى أنّها جاءت انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردًا على جرائم الإبادة الجماعية.

ولفتت إلى أنّها تتابع تطوّرات الأوضاع والموقف في غزّة على ضوء المستجدات الأخيرة، مؤكدةً التنسيق مع المقاومة والتعامل على ضوء التطورات على الصعيد الميداني بما يفضي إلى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

وشدّدت القوات المسلحة اليمنية على أنّها مستمرة في عملياتها الإسنادية حتّى وقف العدوان على غزّة ورفع الحصار عنها.

ويُذكر أنّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" رصد فجرًا إطلاق صاروخ من اليمن باتّجاه فلسطين المحتلة، وإثر ذلك دوّت صفارات الإنذار في مناطق الوسط وغرب البحر الميت، وأغلق المجال الجوي في مطار "بن غوريون".

فلسطين المحتلة غزة اليمن
