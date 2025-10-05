أكد رئيس تكتل بعلبك - الهرمل، النائب حسين الحاج حسن، أنّ "الحكومة اللبنانية الحالية تعاني من حال شلل تام في الملفات الأساسية"، مشيرًا إلى أنّ الحكومة "تكتفي بإطلاق الشعارات من دون أيّ ترجمة عملية على الأرض".

وقال الحاج حسن، في كلمة ألقاها خلال لقاء سياسي في بلدة نبحا البقاعية: "الحكومة تتحدث يوميًا عن السيادة والدفاع عن الوطن، لكنّها لم تنجح في اتخاذ أيّ قرار حقيقي لا بالحرب ولا بالسلم، ولا حتى في حماية كرامة البلد، بل اكتفت برفع الشعارات الفارغة والنتيجة صفر".

واستدل الحاج حسن بأزمة النفايات، ملف الأسرى، إعادة الإعمار، ومشاريع الإصلاح، معتبرًا أنّ "الحكومة لم تحرز أيّ تَقدُّم يُذكر". كما انتقد "تجاهل الحكومة لشهداء الوطن"، متهمًا إيّاها "بالتقاعس عن تَحمُّل مسؤولياتها تجاه تضحيات المقاومين والمهندسين الذين استُشهدوا وهم يعملون لكشف خروقات العدو".

وبشأن القانون الانتخابي، أشار إلى أنّ "هناك محاولات مستمرّة لتغيير القانون بما يتناسب مع مصالح الولايات المتحدة، لا مع المصلحة الوطنية اللبنانية، وقال: "التعديلات المطلوبة اليوم ليست مطلبًا لبنانيًا بل مطلب خارجي، يهدف إلى تعديل موازين القوى الداخلية".

وفيما جدّد الحاج حسن رفض "أيّ تدخل خارجي في العملية الانتخابية"، اعتبر أنّ "الشراكة الحقيقية تُبنى على احترام سيادة البلد لا على فرض قوانين تُفصل على قياس الخارج".

الكلمات المفتاحية