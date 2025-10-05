خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي عراقتشي: "آلية الزناد" فشلت وأعاقت الحلّ الدبلوماسي

لبنان

الحاج حسن: الحكومة تتحدث عن السيادة لكنّها لم تنجح باتخاذ قرار حقيقي للحرب والسلم
لبنان

الحاج حسن: الحكومة تتحدث عن السيادة لكنّها لم تنجح باتخاذ قرار حقيقي للحرب والسلم

2025-10-05 12:51
24

أكد رئيس تكتل بعلبك - الهرمل، النائب حسين الحاج حسن، أنّ "الحكومة اللبنانية الحالية تعاني من حال شلل تام في الملفات الأساسية"، مشيرًا إلى أنّ الحكومة "تكتفي بإطلاق الشعارات من دون أيّ ترجمة عملية على الأرض".

وقال الحاج حسن، في كلمة ألقاها خلال لقاء سياسي في بلدة نبحا البقاعية: "الحكومة تتحدث يوميًا عن السيادة والدفاع عن الوطن، لكنّها لم تنجح في اتخاذ أيّ قرار حقيقي لا بالحرب ولا بالسلم، ولا حتى في حماية كرامة البلد، بل اكتفت برفع الشعارات الفارغة والنتيجة صفر".

واستدل الحاج حسن بأزمة النفايات، ملف الأسرى، إعادة الإعمار، ومشاريع الإصلاح، معتبرًا أنّ "الحكومة لم تحرز أيّ تَقدُّم يُذكر". كما انتقد "تجاهل الحكومة لشهداء الوطن"، متهمًا إيّاها "بالتقاعس عن تَحمُّل مسؤولياتها تجاه تضحيات المقاومين والمهندسين الذين استُشهدوا وهم يعملون لكشف خروقات العدو".

وبشأن القانون الانتخابي، أشار إلى أنّ "هناك محاولات مستمرّة لتغيير القانون بما يتناسب مع مصالح الولايات المتحدة، لا مع المصلحة الوطنية اللبنانية، وقال: "التعديلات المطلوبة اليوم ليست مطلبًا لبنانيًا بل مطلب خارجي، يهدف إلى تعديل موازين القوى الداخلية".

وفيما جدّد الحاج حسن رفض "أيّ تدخل خارجي في العملية الانتخابية"، اعتبر أنّ "الشراكة الحقيقية تُبنى على احترام سيادة البلد لا على فرض قوانين تُفصل على قياس الخارج".

الكلمات المفتاحية
كتلة الوفاء للمقاومة حسين الحاج حسن الحكومة اللبنانية
إقرأ المزيد
المزيد
قبيسي يحذّر من محاولات لتغيير وجهة لبنان والسيطرة على مؤسساته
قبيسي يحذّر من محاولات لتغيير وجهة لبنان والسيطرة على مؤسساته
لبنان منذ 11 دقيقة
الحاج حسن: الحكومة تتحدث عن السيادة لكنّها لم تنجح باتخاذ قرار حقيقي للحرب والسلم
الحاج حسن: الحكومة تتحدث عن السيادة لكنّها لم تنجح باتخاذ قرار حقيقي للحرب والسلم
لبنان منذ 23 دقيقة
النائب رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية
النائب رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية
لبنان منذ ساعتين
النائب جشي: على الدولة التي تُطالب بالتخلّي عن المقاومة أن تُدافع عن لبنان
النائب جشي: على الدولة التي تُطالب بالتخلّي عن المقاومة أن تُدافع عن لبنان
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الحاج حسن: الحكومة تتحدث عن السيادة لكنّها لم تنجح باتخاذ قرار حقيقي للحرب والسلم
الحاج حسن: الحكومة تتحدث عن السيادة لكنّها لم تنجح باتخاذ قرار حقيقي للحرب والسلم
لبنان منذ 23 دقيقة
سلطة التحكّم اللبنانيّة وتكامل سيناريوهات الضغط 
سلطة التحكّم اللبنانيّة وتكامل سيناريوهات الضغط 
مقالات منذ 16 ساعة
الحاج حسن: نهر الليطاني تحوّل إلى مجرور.. ومحطة تمنين خطوة ضرورية لرفع التلوث
الحاج حسن: نهر الليطاني تحوّل إلى مجرور.. ومحطة تمنين خطوة ضرورية لرفع التلوث
لبنان منذ 18 ساعة
فضل الله: في مواجهة هذا العدو يجب أن يكون لبنان حاضرًا وجاهزًا ومستعدًّا
فضل الله: في مواجهة هذا العدو يجب أن يكون لبنان حاضرًا وجاهزًا ومستعدًّا
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة