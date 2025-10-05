خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

لبنان

قبيسي يحذّر من محاولات لتغيير وجهة لبنان والسيطرة على مؤسساته
لبنان

قبيسي يحذّر من محاولات لتغيير وجهة لبنان والسيطرة على مؤسساته

2025-10-05 13:03
15

حذّر عضو كتلة التنمية والتحرير لنائب هاني قبيسي، من محاولات جدّية لتغيير الوجهة الحقيقية للبنان والسيطرة على مؤسساته من خلال التلاعب بالاستحقاقات الدستورية، ولا سيما الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال قبيسي، خلال احتفال تأبيني لحركة أمل في بلدة زوطر الغربية، إنّ هناك جهات تعمل على تأجيل هذا الاستحقاق وطرح شعارات لتغيير القانون الانتخابي، بهدف فرض أكثرية نيابية جديدة تخدم مشروع السيطرة على الدولة وتغيير هويتها. واعتبر أن هذه الانتخابات "هي انتخابات الشهداء"، داعيًا إلى التصويت لنهجهم وخطّهم الوطني.

وأكد أن الاستقرار الداخلي تحقق بفضل جهود الرئيس نبيه بري، رغم محاولات البعض خلق أزمات متتالية، مشيرًا إلى أن معركة الحفاظ على هوية لبنان تمرّ اليوم عبر صناديق الاقتراع.

ورفض قبيسي الانتقادات الموجّهة للمقاومة وسلاحها، محذّرًا من مخطّطات دولية، تقودها "إسرائيل" وبعض القوى الغربية، لفرض "شرق أوسط جديد" يُقصي القضية الفلسطينية ويسيطر على المنطقة. وختم بالدعوة إلى التمسك بالثوابت الوطنية والدفاع عن رسالة الشهداء.

المقاومة الإسلامية حركة امل الانتخابات النيابية في لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب
