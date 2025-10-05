خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

2025-10-05 14:21
النائب الموسوي: لثباتٍ أكبر في مواجهة العدوان وبناء معادلة جديدة
أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، أن الشهداء والمجاهدين هم من منحوا الوطن والأمة كرامتهما، بتضحياتهم التي أفشلت مشاريع "إسرائيل الكبرى" وأسقطت العديد من المخططات التآمرية في المنطقة.

كلام الموسوي جاء خلال لقاء سياسي أقيم في منزل الشهيد جعفر أبو زيد في بلدة رياق البقاعية، بحضور جمع من فعاليات البلدة وشخصيات اجتماعية وثقافية.

واستشهد الموسوي بكلام سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله عن أهمية موقع سورية في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، مشيرًا إلى أنّ تعطيل هذه المعادلة هو ما أدى إلى تصاعد العدوان وتوسّعه ليطال المنطقة بأكملها.

وأضاف أن المطلوب اليوم هو "المزيد من الثبات والصبر والتحمّل، وإعادة ترميم قدراتنا وإمكاناتنا لبناء معادلة جديدة تستوعب المتغيّرات والتعقيدات الراهنة".

وانتقد الموسوي أداء السلطة السياسية، معتبرًا أنها "تعمل بوحي من الإملاءات الأميركية، وتنتهج سياسة الكيدية والنكايات، وتتلهى بالقشور والشكليات، بعيدًا عن المعالجات الجذرية للمشكلات الأساسية، وفي مقدّمها الدفاع عن السيادة الوطنية، ومواجهة العدوان، وتأمين الحماية للناس، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان المتواصل".

المقاومة الإسلامية الكيان الصهيوني الاعتداءات الصهيونية على لبنان ابراهيم الموسوي البقاع
