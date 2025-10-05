خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
عربي ودولي

الشيخ علي سلمان من سجنه: تحية إجلال للمشاركين في
عربي ودولي

الشيخ علي سلمان من سجنه: تحية إجلال للمشاركين في "أسطول الصمود"

2025-10-05 14:31
وجّه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين، الشيخ علي سلمان، من داخل سجن "جو" البحريني، تحية إكبار وإجلال إلى المشاركين في أسطول الصمود العالمي، مشيدًا بموقفهم الإنساني النبيل في مواجهة العدوان على غزّة.

وقال الشيخ سلمان في رسالة من سجنه: "ما تقومون به عمل نبيل بحق، يُجسّد أن الإنسانية ما زالت تنبض بالخير وتحنّ إلى بعضها، فحين يرى الإنسان انتهاك إنسانية أخيه، تهبّ الفطرة والضمير لنجدة المظلوم".

وأضاف أنّ "ما يقوم به المشاركون في الأسطول هو عمل مُقدَّر ومحمود في كلّ الأديان والشرائع والأعراف، ودليل على أن الضمير الإنساني لم يمت بعد، مؤكدًا أن هذا الموقف يشكّل مفخرة للجميع ومصدر اعتزاز وتقدير".

وتابع قائلًا: "نأمل أن تستمر هذه الموجة من التضامن والتكاتف، موجة بعد موجة، حتّى يُرفع هذا البلاء ويزول هذا الألم وتتوقف الإبادة".

واختتم الشيخ سلمان رسالته بالقول: "لو كنت خارج السجن، لتمنيت أن أكون بينكم، أشارككم هذا الشرف الإنساني العظيم".

البحرين الكيان الصهيوني غزة جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان
