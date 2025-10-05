خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي وفد من حزب البعث يزور مرقد سيد شهداء الأمة 

لبنان

حزب الله: ندعم ونؤيّد موقف حماس بشأن خطّة ترامب لوقف الحرب
لبنان

حزب الله: ندعم ونؤيّد موقف حماس بشأن خطّة ترامب لوقف الحرب "الإسرائيلية" على غزة

2025-10-05 15:10
حزب الله: موقف الحركة يعبّر عن تمسّكها ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب ‏الفلسطيني
84

أعرب حزب الله عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة ‏المقاومة الإسلامية - حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية، ‏فيما يخصّ خطّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة.‏

وقال حزب الله، في بيان، الأحد 5 تشرين أول/أكتوبر 2025: "إنّ هذا الموقف بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان "الإسرائيلي" الوحشي على أهلنا في غزة، فإنّه من جهة أخرى يؤكّد على ‏التمسّك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني".

وأشار البيان إلى أنّ "موقف حماس يعبّر عن تمسّك الحركة ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب ‏الفلسطيني، وعلى اعتبار التوافق الوطني الفلسطيني المستند إلى الحقوق الوطنية ‏المشروعة هو الإطار الذي ينبغي أنْ تستند إليه المفاوضات التي يجب أنْ تؤدّي ‏إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب ‏الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ‏ورفض أيّ وصاية خارجية أيًّا كان شكلها ومرجعياتها".‏

كما دعا حزب الله جميع الدول العربية والإسلامية إلى "الوقوف خلف الشعب الفلسطيني ‏وموقف حماس وقوى المقاومة الفلسطينية كافة، ودعمها على جميع الصُعُد ‏لوقف العدوان "الإسرائيلي" على غزة والضفة الغربية، ومنع تهجير السكان ‏وإعادة إعمار القطاع واستعادة جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب ‏الفلسطيني".
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس غزة دونالد ترامب
إقرأ المزيد
المزيد
النائب فضل الله: من أراد استخدام مجلس الوزراء لاستهدافات معيّنة فلن يصل إلى نتيجة
النائب فضل الله: من أراد استخدام مجلس الوزراء لاستهدافات معيّنة فلن يصل إلى نتيجة
لبنان منذ 48 دقيقة
فعالية تضامنية مع رسالات تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء الاثنين
فعالية تضامنية مع رسالات تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء الاثنين
لبنان منذ ساعة
الدفاع المدني- الهيئة الصحية الإسلامية يحيي ذكرى شهدائه الستة في سحمر: عطاء لا ينتهي
الدفاع المدني- الهيئة الصحية الإسلامية يحيي ذكرى شهدائه الستة في سحمر: عطاء لا ينتهي
لبنان منذ ساعة
ناصر الدين: تَحسُّن في التغطية الصحية للمرضى تحت إشراف وزارة الصحة
ناصر الدين: تَحسُّن في التغطية الصحية للمرضى تحت إشراف وزارة الصحة
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
النائب فضل الله: من أراد استخدام مجلس الوزراء لاستهدافات معيّنة فلن يصل إلى نتيجة
النائب فضل الله: من أراد استخدام مجلس الوزراء لاستهدافات معيّنة فلن يصل إلى نتيجة
لبنان منذ 48 دقيقة
في ذكرى طوفان الأقصى... المغاربة يتظاهرون دعمًا لغزة ورفضًا للتطبيع
في ذكرى طوفان الأقصى... المغاربة يتظاهرون دعمًا لغزة ورفضًا للتطبيع
خاص العهد منذ ساعة
السيد شكر: المقاومة على جهوزيتها الكاملة لمواجهة العدو في أي وقت وأسلوب تختاره
السيد شكر: المقاومة على جهوزيتها الكاملة لمواجهة العدو في أي وقت وأسلوب تختاره
لبنان منذ ساعتين
حزب الله: ندعم ونؤيّد موقف حماس بشأن خطّة ترامب لوقف الحرب
حزب الله: ندعم ونؤيّد موقف حماس بشأن خطّة ترامب لوقف الحرب "الإسرائيلية" على غزة
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة