لبنان
حزب الله: ندعم ونؤيّد موقف حماس بشأن خطّة ترامب لوقف الحرب "الإسرائيلية" على غزة
حزب الله: موقف الحركة يعبّر عن تمسّكها ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب الفلسطيني
أعرب حزب الله عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة المقاومة الإسلامية - حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية، فيما يخصّ خطّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة.
وقال حزب الله، في بيان، الأحد 5 تشرين أول/أكتوبر 2025: "إنّ هذا الموقف بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان "الإسرائيلي" الوحشي على أهلنا في غزة، فإنّه من جهة أخرى يؤكّد على التمسّك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني".
وأشار البيان إلى أنّ "موقف حماس يعبّر عن تمسّك الحركة ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب الفلسطيني، وعلى اعتبار التوافق الوطني الفلسطيني المستند إلى الحقوق الوطنية المشروعة هو الإطار الذي ينبغي أنْ تستند إليه المفاوضات التي يجب أنْ تؤدّي إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ورفض أيّ وصاية خارجية أيًّا كان شكلها ومرجعياتها".
كما دعا حزب الله جميع الدول العربية والإسلامية إلى "الوقوف خلف الشعب الفلسطيني وموقف حماس وقوى المقاومة الفلسطينية كافة، ودعمها على جميع الصُعُد لوقف العدوان "الإسرائيلي" على غزة والضفة الغربية، ومنع تهجير السكان وإعادة إعمار القطاع واستعادة جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".