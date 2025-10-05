أعرب حزب الله عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة ‏المقاومة الإسلامية - حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية، ‏فيما يخصّ خطّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة.‏

وقال حزب الله، في بيان، الأحد 5 تشرين أول/أكتوبر 2025: "إنّ هذا الموقف بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان "الإسرائيلي" الوحشي على أهلنا في غزة، فإنّه من جهة أخرى يؤكّد على ‏التمسّك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني".

وأشار البيان إلى أنّ "موقف حماس يعبّر عن تمسّك الحركة ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب ‏الفلسطيني، وعلى اعتبار التوافق الوطني الفلسطيني المستند إلى الحقوق الوطنية ‏المشروعة هو الإطار الذي ينبغي أنْ تستند إليه المفاوضات التي يجب أنْ تؤدّي ‏إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب ‏الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ‏ورفض أيّ وصاية خارجية أيًّا كان شكلها ومرجعياتها".‏

كما دعا حزب الله جميع الدول العربية والإسلامية إلى "الوقوف خلف الشعب الفلسطيني ‏وموقف حماس وقوى المقاومة الفلسطينية كافة، ودعمها على جميع الصُعُد ‏لوقف العدوان "الإسرائيلي" على غزة والضفة الغربية، ومنع تهجير السكان ‏وإعادة إعمار القطاع واستعادة جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب ‏الفلسطيني".



