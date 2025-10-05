في أجواء السنوية الأولى لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، زار وفد من حزب البعث العربي الاشتراكي من مختلف المناطق اللبنانية مرقد شهيد الأمة.

وألقى عضو المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، كلمة خلال زيارة حزب البعث، دعا فيها إلى "إنشاء استراتيجية أمن وطني لمواجهة التحدّيات الراهنة"، منبّهًا إلى أنّ "العدو الصهيوني أعلن مشروعه ""إسرائيل" الكبرى" التي تتمثّل في التوسّع والهيمنة في المنطقة".

وفيما لفت قماطي الانتباه إلى "أهمية الحوار والوحدة الوطنية"، شدّد على أنّ "الانقسامات الداخلية لا تخدم سوى مخطّط العدو واستباحته للسيادة".

وأكد أنّ "الأحزاب القومية والوطنية ستبقى شريكة للمقاومة، فقد قدّمت التضحيات الجسام وبخاصة في المعركة الأخيرة، من شهداء ومقرّات"، مشيرًا إلى استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الشهيد محمد عفيف النابلسي الذي استُشهد في مقر حزب البعث.

بدوره، دعا رئيس حزب البعث، علي حجازي، إلى "بناء الدولة القوية والعمل على أوّليات السيادة اللبنانية من تحرير الأرض وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى وإنشاء استراتيجية أمن وطني تحمي جميع اللبنانيين".

وشدّد حجازي على "أهمية سلاح المقاومة لما يمثّل من عنصر قوة للبنان، حيث يجب التمسّك به لمواجهة أطماع العدو في المنطقة".

كما جدّد حجازي "العهد والولاء لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله بالمضي على دربه درب المقاومة حتى تحرير آخر شبر من أرض الوطن"، قائلًا: "المسؤولية اليوم أنْ نحمل إرثه ونكمل ما أراده".

ووضع وفد حزب البعث إكليلًا من الورد على ضريح الشهيد الأقدس، على وقع الهتافات الثورية والقومية.

الكلمات المفتاحية