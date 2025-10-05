أكّد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، السيد فيصل شكر، أنّ "المقاومة الإسلامية لا تزال على جهوزيتها الكاملة لمواجهة العدو الصهيوني في أيّ وقت وفي أيّ أسلوب تختاره"، مشدّدًا على أنّ "الكرامة والعزة لا تُمنح، بل تُنتزع بتضحيات الشعوب وصمودها".

جاء كلام السيد شكر خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله وأهالي بلدة الرام البقاعية وجوارها، في حسينية البلدة، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المجاهد محمد حميد نون، وبحضور حشد من الفعاليات الاجتماعية والسياسية والحزبية، إلى جانب شخصيات بلدية واختيارية، ولفيف من العلماء، وأهالي الشهداء.

وإذ أشار السيد شكر إلى أنّ "لبنان لا يمكن أنْ ينتصر إذا لم يكن الجنوب منتصرًا، وسورية لن تستعيد سيادتها من دون طرد الاحتلال"، بيّن أنّ "الوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة التحدّيات"، جازمًا بأنّ "أيّ محاولة لتفكيك الموقف الداخلي محكومة بالفشل".

كما اعتبر أنّ "الثروات وحدها لا تصنع الكرامة، بل إرادة الناس وصمودهم"، مؤكّدًا أنّ "المقاومة مستمرّة في مسيرتها حتى تحقيق النصر والدفاع عن كرامة الوطن وشعبه".

وتخلّل الحفل عرض وثائقي مصوّر عن حياة الشهيد نون ومحطّات جهاده.



