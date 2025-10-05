خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي في ذكرى طوفان الأقصى... المغاربة يتظاهرون دعمًا لغزة ورفضًا للتطبيع

لبنان

السيد شكر: المقاومة على جهوزيتها الكاملة لمواجهة العدو في أي وقت وأسلوب تختاره
لبنان

السيد شكر: المقاومة على جهوزيتها الكاملة لمواجهة العدو في أي وقت وأسلوب تختاره

2025-10-05 16:04
44
بلال الموسوي - مراسل

81 مقالاً

أكّد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، السيد فيصل شكر، أنّ "المقاومة الإسلامية لا تزال على جهوزيتها الكاملة لمواجهة العدو الصهيوني في أيّ وقت وفي أيّ أسلوب تختاره"، مشدّدًا على أنّ "الكرامة والعزة لا تُمنح، بل تُنتزع بتضحيات الشعوب وصمودها".

جاء كلام السيد شكر خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله وأهالي بلدة الرام البقاعية وجوارها، في حسينية البلدة، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المجاهد محمد حميد نون، وبحضور حشد من الفعاليات الاجتماعية والسياسية والحزبية، إلى جانب شخصيات بلدية واختيارية، ولفيف من العلماء، وأهالي الشهداء.

وإذ أشار السيد شكر إلى أنّ "لبنان لا يمكن أنْ ينتصر إذا لم يكن الجنوب منتصرًا، وسورية لن تستعيد سيادتها من دون طرد الاحتلال"، بيّن أنّ "الوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة التحدّيات"، جازمًا بأنّ "أيّ محاولة لتفكيك الموقف الداخلي محكومة بالفشل".

كما اعتبر أنّ "الثروات وحدها لا تصنع الكرامة، بل إرادة الناس وصمودهم"، مؤكّدًا أنّ "المقاومة مستمرّة في مسيرتها حتى تحقيق النصر والدفاع عن كرامة الوطن وشعبه".

وتخلّل الحفل عرض وثائقي مصوّر عن حياة الشهيد نون ومحطّات جهاده.
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية الشهداء المقاومة البقاع
إقرأ المزيد
المزيد
النائب فضل الله: من أراد استخدام مجلس الوزراء لاستهدافات معيّنة فلن يصل إلى نتيجة
النائب فضل الله: من أراد استخدام مجلس الوزراء لاستهدافات معيّنة فلن يصل إلى نتيجة
لبنان منذ 49 دقيقة
فعالية تضامنية مع رسالات تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء الاثنين
فعالية تضامنية مع رسالات تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء الاثنين
لبنان منذ ساعة
الدفاع المدني- الهيئة الصحية الإسلامية يحيي ذكرى شهدائه الستة في سحمر: عطاء لا ينتهي
الدفاع المدني- الهيئة الصحية الإسلامية يحيي ذكرى شهدائه الستة في سحمر: عطاء لا ينتهي
لبنان منذ ساعة
ناصر الدين: تَحسُّن في التغطية الصحية للمرضى تحت إشراف وزارة الصحة
ناصر الدين: تَحسُّن في التغطية الصحية للمرضى تحت إشراف وزارة الصحة
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
النائب فضل الله: من أراد استخدام مجلس الوزراء لاستهدافات معيّنة فلن يصل إلى نتيجة
النائب فضل الله: من أراد استخدام مجلس الوزراء لاستهدافات معيّنة فلن يصل إلى نتيجة
لبنان منذ 49 دقيقة
السيد شكر: المقاومة على جهوزيتها الكاملة لمواجهة العدو في أي وقت وأسلوب تختاره
السيد شكر: المقاومة على جهوزيتها الكاملة لمواجهة العدو في أي وقت وأسلوب تختاره
لبنان منذ ساعتين
حزب الله: ندعم ونؤيّد موقف حماس بشأن خطّة ترامب لوقف الحرب
حزب الله: ندعم ونؤيّد موقف حماس بشأن خطّة ترامب لوقف الحرب "الإسرائيلية" على غزة
لبنان منذ 3 ساعات
الموسوي يدعو إلى الثبات وبناء معادلة جديدة لمواجهة العدوان وتحديات المرحلة
الموسوي يدعو إلى الثبات وبناء معادلة جديدة لمواجهة العدوان وتحديات المرحلة
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة