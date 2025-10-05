كشف وزير الصحة، ركان ناصر الدين، عن "تَحسُّن في التغطية الصحية للمرضى تحت إشراف الوزارة، من خلال توسعة بروتوكولات الدواء، خصوصًا للأمراض السرطانية، وتوفير تغطية تدريجية لعمليات زرع الكلى، وصمّامات القلب، إلى جانب تعزيز دعم الصحة النفسية، خاصة للحالات المزمنة".

وبيّن ناصر الدين، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، الأحد 5 تشرين أول/أكتوبر 2025، إلى أنّ "موازنة وزارة الصحة في لبنان لعام 2024 بلغت نحو 445 مليون دولار، بينما تبلغ موازنة عام 2025 حوالي 480 مليون دولار"، مشيرًا إلى أنّ "أكثر من 200 مليون دولار تُصرَف على الفاتورة الاستشفائية وحدها".

من جهة أخرى، أكّد وزير الصحة أنّ "دعم دولة قطر للقطاع الصحي اللبناني كان حاضرًا في مختلف المراحل، بدءً من أزمة جائحة "كورونا"، مرورًا بانفجار مرفأ بيروت، وصولًا إلى العدوان "الإسرائيلي" الأخير على لبنان"، معتبرًا أنّ "هذا الدعم المتواصل يجسّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين".

وتطرّق إلى زيارته الأخيرة للدوحة للمشاركة في "القمة الوزارية العالمية الـ6 للصحة النفسية"، متحدّثًا عن اللقاءات التي أجراها مع عدد من المسؤولين في قطر الخيرية و"الجمعية القطرية للسرطان" و"صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري""، مؤكّدًا أنّه "جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الصحية والإنسانية".

كما أشاد بـ"التعاون القائم مع "صندوق قطر للتنمية" في إعادة إعمار "مستشفى الكرنتينا"".



