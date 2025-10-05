دعت الجمعية اللبنانية للفنون- رسالات، جميع المثقفين والإعلاميين والجمعيات الفنية والإعلامية والثقافية والإبداعية، وكل المدافعين عن قدسية الكلمة وحرية التعبير، إلى المشاركة في الفعالية التضامنيّة مع الجمعية "رسالات تمثّلني"، وذلك يوم الاثنين 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025 في مسرح رسالات- المركز الثقافي لبلدية الغببري.

وتُقام الفعالية بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة طلب وزارة الداخلية حلّ الجمعية وسحب "العلم والخبر" منها.

الكلمات المفتاحية