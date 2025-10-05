خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي النائب فضل الله: من أراد استخدام مجلس الوزراء لاستهدافات معيّنة فلن يصل إلى نتيجة

لبنان

فعالية تضامنية مع رسالات تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء الاثنين
لبنان

فعالية تضامنية مع رسالات تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء الاثنين

2025-10-05 16:53
38

دعت الجمعية اللبنانية للفنون- رسالات، جميع المثقفين والإعلاميين والجمعيات الفنية والإعلامية والثقافية والإبداعية، وكل المدافعين عن قدسية الكلمة وحرية التعبير، إلى المشاركة في الفعالية التضامنيّة مع الجمعية "رسالات تمثّلني"، وذلك يوم الاثنين 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025 في مسرح رسالات- المركز الثقافي لبلدية الغببري.

وتُقام الفعالية بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة طلب وزارة الداخلية حلّ الجمعية وسحب "العلم والخبر" منها.

 

الكلمات المفتاحية
لبنان رسالات
إقرأ المزيد
المزيد
النائب فضل الله: من أراد استخدام مجلس الوزراء لاستهدافات معيّنة فلن يصل إلى نتيجة
النائب فضل الله: من أراد استخدام مجلس الوزراء لاستهدافات معيّنة فلن يصل إلى نتيجة
لبنان منذ 49 دقيقة
فعالية تضامنية مع رسالات تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء الاثنين
فعالية تضامنية مع رسالات تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء الاثنين
لبنان منذ ساعة
الدفاع المدني- الهيئة الصحية الإسلامية يحيي ذكرى شهدائه الستة في سحمر: عطاء لا ينتهي
الدفاع المدني- الهيئة الصحية الإسلامية يحيي ذكرى شهدائه الستة في سحمر: عطاء لا ينتهي
لبنان منذ ساعة
ناصر الدين: تَحسُّن في التغطية الصحية للمرضى تحت إشراف وزارة الصحة
ناصر الدين: تَحسُّن في التغطية الصحية للمرضى تحت إشراف وزارة الصحة
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
فعالية تضامنية مع رسالات تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء الاثنين
فعالية تضامنية مع رسالات تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء الاثنين
لبنان منذ ساعة
المناضلة اللبنانية لينا الطبال ترفض الاعتراف بشرعية الاحتلال رغم الاعتقال
المناضلة اللبنانية لينا الطبال ترفض الاعتراف بشرعية الاحتلال رغم الاعتقال
خاص العهد منذ 6 ساعات
النائب جشي: على الدولة التي تُطالب بالتخلّي عن المقاومة أن تُدافع عن لبنان
النائب جشي: على الدولة التي تُطالب بالتخلّي عن المقاومة أن تُدافع عن لبنان
لبنان منذ 8 ساعات
تجمع أهالي شهداء وجرحى المرفأ لوزير العدل: لن نسمح لك ولا لغيرك بتسييس القضية 
تجمع أهالي شهداء وجرحى المرفأ لوزير العدل: لن نسمح لك ولا لغيرك بتسييس القضية 
لبنان منذ 20 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة