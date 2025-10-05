أقيم مجلس عزاء حسيني عن أرواح شهداء عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية مهدي عدنان الحلباوي، مصطفى علي الموسوي، وعباس حسين الحلباوي، بمناسبة مرور عام على استشهادهم، وذلك في مقام سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي (قده) في بلدة النبي شيت.

وحضر المجلس المستشار السياسي لأمين عام حزب الله السيد حسين الموسوي، ورئيس بلدية النبي شيت السيد هاني الموسوي، ومسؤول الدفاع المدني في البقاع محمد باقر أبو ديّة، إلى جانب عدد من عوائل الشهداء وفعاليات اجتماعية وحزبية.

وتخلل المجلس كلمة وجدانية ألقتها ابنة الشهيد مهدي الحلباوي، عبّرت فيها عن فخرها بوالدها ورفاقه الذين قدّموا أرواحهم في سبيل خدمة الناس والدفاع عن الوطن، كما ارتقى المنبر السيد عدنان الموسوي وأقام مجلس عزاء عن أرواح الشهداء.

وشهدت المناسبة عرض فيلم وثائقي مؤثر سلّط الضوء على سيرة الشهداء الثلاثة ومسيرتهم الجهادية والإنسانية في صفوف الدفاع المدني.

واتسمت المناسبة بجو من التأثر والإجلال لتضحيات الشهداء، وسط تأكيد من الحاضرين على الاستمرار في نهجهم المقاوم والإنساني.

