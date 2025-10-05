تعادل نادي المبرة ونادي الرياضي العباسية بنتيجة 1-1، في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب نادي العهد على طريق المطار، في ختام المرحلة الثالثة من الدوري اللبناني لكرة القدم.

وسجل للعباسية صموئيل أوفوري في الدقيقة 25 من ضربة جزاء. وعادل للمبرة باكاري سوماري بالدقيقة 55.

وعلى ملعب أمين عيد النور البلدي في بحمدون، حقق البرج فوزًا أول على التضامن صور بنتيجة 3-1.

وسجل للبرج أحمد حجازي بالدقيقة الأولى، وحيدر خريس بالدقيقة 40 من ضربة جزاء وحسن هزيمة بالدقيقة 70. وللتضامن صور جيلدو فيلانكولوس بالدقيقة 25.

الكلمات المفتاحية