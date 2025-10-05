نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في الذكرى الـ38 للانطلاقة الجهادية، واستشهاد الأمين العام والمؤسس الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي، وفي الذكرى الثانية لمعركة طوفان الأقصى، مسيرة جهادية في مخيم نهر البارد.

وأكد المشاركون الثبات على نهج المقاومة في الدفاع عن القضية المقدسة، والوفاء لمسيرة الشهداء "الذين رووا بدمائهم الطاهرة أوطاننا لنحيا بعز وكرامة".

