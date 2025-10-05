خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي هزيمة ثقيلة لبرشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

لبنان

حركة الجهاد الإسلامي تنظم مسيرة جماهية في مخيم نهر البارد: ثابتون على نهج المقاومة
لبنان

حركة الجهاد الإسلامي تنظم مسيرة جماهية في مخيم نهر البارد: ثابتون على نهج المقاومة

2025-10-05 19:43
68

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في الذكرى الـ38 للانطلاقة الجهادية، واستشهاد الأمين العام والمؤسس الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي، وفي الذكرى الثانية لمعركة طوفان الأقصى، مسيرة جهادية في مخيم نهر البارد.

وأكد المشاركون الثبات على نهج المقاومة في الدفاع عن القضية المقدسة، والوفاء لمسيرة الشهداء "الذين رووا بدمائهم الطاهرة أوطاننا لنحيا بعز وكرامة".

الكلمات المفتاحية
لبنان فلسطين المحتلة حركة الجهاد الإسلامي
إقرأ المزيد
المزيد
حركة الجهاد الإسلامي تنظم مسيرة جماهية في مخيم نهر البارد: ثابتون على نهج المقاومة
حركة الجهاد الإسلامي تنظم مسيرة جماهية في مخيم نهر البارد: ثابتون على نهج المقاومة
لبنان منذ ساعتين
الحاج حسن: عنوان الانتخابات
الحاج حسن: عنوان الانتخابات "العهد لسماحة السيد حسن نصر الله ولشهداء المقاومة جميعًا"
لبنان منذ 3 ساعات
إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء الدفاع المدني في النبي شيت
إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء الدفاع المدني في النبي شيت
لبنان منذ 4 ساعات
النائب فضل الله: من أراد استخدام مجلس الوزراء لاستهدافات معيّنة فلن يصل إلى نتيجة
النائب فضل الله: من أراد استخدام مجلس الوزراء لاستهدافات معيّنة فلن يصل إلى نتيجة
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
الإعلام الحكومي في غزة يكشف عن حصيلة عامَين من العدوان: 90% من القطاع مدمّر
الإعلام الحكومي في غزة يكشف عن حصيلة عامَين من العدوان: 90% من القطاع مدمّر
فلسطين منذ ساعة
حركة الجهاد الإسلامي تنظم مسيرة جماهية في مخيم نهر البارد: ثابتون على نهج المقاومة
حركة الجهاد الإسلامي تنظم مسيرة جماهية في مخيم نهر البارد: ثابتون على نهج المقاومة
لبنان منذ ساعتين
فوز البرج على التضامن وتعادل المبرة والعباسية في الدوري اللبناني
فوز البرج على التضامن وتعادل المبرة والعباسية في الدوري اللبناني
رياضة منذ 4 ساعات
فعالية تضامنية مع رسالات تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء الاثنين
فعالية تضامنية مع رسالات تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء الاثنين
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة