حقق نادي إشبيلية الإسباني، الأحد 5 تشرين الأول/أكتوبر 2025، انتصارًا كبيرًا على ضيفه حامل اللقب برشلونة بنتيجة، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم إشبيلية في الدقيقة 13 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تعرض إيساك روميرو لعرقلة خلال صراعه على الكرة مع رونالد أراوخو، وتقدم أليكسيس سانشيز لتنفيذ الركلة مسجلًا منها الهدف الأول في شباك برشلونة.

وضاعف روميرو تقدم إشبيلية في الدقيقة 37، لكن ماركوس راشفورد قلص الفارق لبرشلونة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول إثر تمريرة من بيدري.

وحصل برشلونة على فرصة للتعادل عندما قام عدنان يانوزاي بعرقلة أليخاندرو بالدي، لكن روبرت ليفاندوفسكي سدد الكرة خارج المرمى من علامة الجزاء في الدقيقة 76.

وبعدها أضاف خوسيه أنخيل كارمونا وأكور آدامز الهدفين الثالث والرابع لإشبيلية في الثواني الأخيرة من المباراة.

وضيّع برشلونة فرصة العودة إلى الصدارة واكتفى بالوصافة بـ19 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر 21 نقطة.



