ألحق نادي إيفرتون أول هزيمة، هذا الموسم، بكريستال بالاس بنتيجة 2-1، بعد تسجيله هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، الأحد 5 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ).

وكان كريستال بالاس بطل كأس إنجلترا في أيار الماضي، الفريق الوحيد الذي لم يتلقَّ الهزيمة هذا الموسم ودخل المباراة بعد فوز على ليفربول بنتيجة 2-1، الأسبوع الماضي، ملحقًا بالأخير هزيمته الأولى هذا الموسم.

ونجح الفريق اللندني في افتتاح التسجيل عبر ظهيره الأيمن الكولومبي دانيال مونيوس (37)، لكن إيفرتون أدرك التعادل من ركلة جزاء انبرى لها السنغالي إيليمان ندياي (76)، قبل أن يمنحه جناحه جاك غريليش الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

هذا، وحقق أستون فيلا ثاني فوز له، هذا الموسم، بتغلبه على بيرنلي بنتيجة 2-1 سجلهما جناحه الهولندي دونييل مالن (25 و63) مقابل هدف للفرنسي ليسلي أوغوشوكوو (78).

وتعادل وولفرهامبتون مع برايتون 1-1. سجل للأول حارس برايتون الهولندي بارت فيربروغن (21 خطأ في مرماه)، وللثاني المدافع الهولندي جان بول فان هاكه (86).

وانتزع مانشستر سيتي ثلاث نقاط ثمينة للغاية بفوز صعب خارج ملعبه على برينتفورد بنتيجة 1-0، اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة السابعة.

وسجل إرلينغ هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة، ليمنح فريقه الفوز الثاني على التوالي، والرابع هذا الموسم في بطولة الدوري.

وواصل هالاند توهجه هذا الموسم بتسجيله 18 هدفًا مع 3 تمريرات حاسمة في 11 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده النرويج منذ بداية الموسم الجاري.

