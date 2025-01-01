معن خليل (رئيس بلدية الغبيري سابقاً) - صحيفة الأخبار



معالي الوزير،

عرفناك عميدًا في قوى الأمن الداخلي، نظيف الكفّ، صادقًا، شريفًا، تُقدّم المصلحة العامة على أيّ اعتبار.

وعرفناك يوم كنتَ في وزارة الداخليّة إلى جانب البلديات، تعمل بلا تمييز، وتقف مع الناس، ومع كل جهدٍ صادق لخدمة الوطن.

واليوم، ونحن نسمع أنّ توقيعك قد يُدرج على قرارٍ بحلّ جمعيّة «رسالات»، نتوجّه إليك بنداءٍ صادق:

لا تسمحوا أن يُوسَم تاريخكم بقرارٍ سياسيّ جائر لا يشبهكم ولا يشبه قيمكم.

«رسالات» ليست خصمًا لأحد، بل مساحة فنّ ملتزم وثقافة مقاومة، حملت لبنان الحقيقي إلى المسرح والموسيقى واللوحة والكلمة منذ أكثر من عشرين عامًا.

كانت دائمًا إلى جانب الناس، البلديات، والمؤسسات، تسهم في نشر الوعي والذوق والجمال، وتخدم الوطن بصمت وإبداع.

قرار رئيس الحكومة بحلّ «رسالات» ليس إداريًّا ولا قانونيًّا، بل سياسيّ بخلفية واضحة تستهدف المقاومة وسلاحها الثقافي، تمهيدًا لنزع السلاح الحقيقي لاحقًا.

ولذلك، فإنّ توقيعكم على هذا القرار لا يمكن أن يكون مجرّد إجراء رسميّ، بل موقف وطنيّ يُسجَّل في الذاكرة.

معالي الوزير،

نثق أن ضميركم الوطني لن يخذل لبنان في هذه المرحلة الخطيرة، وأن اسمكم سيُكتب في صفحة الشرف الوطني لا في خانة الإملاءات السياسية.

كونوا، كما عهدناكم، مع الناس، مع الثقافة، مع الفنّ الملتزم، ومع المقاومة التي تحمي لبنان بوجه كل مشاريع التطبيع والهيمنة.

