فلسطين

العدوان على غزة .. قصف
فلسطين

العدوان على غزة .. قصف "إسرائيلي" متواصل على وقع مفاوضات وقف إطلاق النار

2025-10-06 10:50
48

في اليوم الـ731 من العدوان على غزة، واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف المباني السكنية والمنازل وخيام النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 24 فلسطينيًا في سلسلة غارات جوية شنها طيران الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونفّذت قوات الاحتلال 131 غارة جوية خلفت 94 شهيدًا رغم دعوات وقف القصف التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واستشهدت سيدة فلسطينية وأصيب آخرون بقصف قوات الاحتلال على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. كما قصفت قوات الاحتلال الأجزاء الغربية من مدينة غزة.

في غضون ذلك واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" إغلاق طريق الرشيد لليوم السادس مانعة المواطنين من العودة إلى المدينة فيما سمحت لطاقم إسعاف بانتشال شهيدين قرب محور "نتساريم".

وقصفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" المناطق الشمالية من مخيم البريج وكذلك شمالي مخيم النصيرات وشرقي مدينة دير البلح، في وسط قطاع غزة.

واستشهد 4 فلسطينيين في غارات لطيران الاحتلال على وسط قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

إلى ذلك أغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" على سط مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

واستشهد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته في قصف سابق من مُسيّرة "إسرائيلية" على مواصي خان يونس.

كذلك استشهد 4 فلسطينيين من منتظري المساعدات الغذائية برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قرب مراكز المساعدات في جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 67139 شهيدًا، و169583 مصابًا منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبلغت حصيلة استئناف العدوان منذ ١٨ آذار/مارس الماضي 13549 شهيدًا، و57542 مصابًا.

بينما ارتفعت حصيلة مصيدة المساعدات الغذائية 2605 شهداء و19124 مصابًا من طالبي لقمة العيش لعائلاتهم.
 

فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
