خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي ذكرى طوفان الأقصى مسيرة شعبية في نهر البارد: المقاومة خيار وحيد لمواجهة العدو

لبنان

سائقو الشاحنات يصعّدون حراكهم على طريق ضهر البيدر
لبنان

سائقو الشاحنات يصعّدون حراكهم على طريق ضهر البيدر

2025-10-06 10:54
58

قطع عدد من أصحاب وسائقي الشاحنات طريق ضهر البيدر صباح اليوم الاثنين 06 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ما تسبّب بزحمة سير خانقة امتدت على مسافات طويلة في الاتّجاهين، في ما تعمل القوى الأمنية على إعادة فتح الطريق وتسيير حركة المرور تدريجيًا.

التحرّك جاء على خلفية ما وصفه السائقون بـ"تجاهل المعنيين لمطالبهم المحقة والمعروفة منذ فترة طويلة"، مؤكدين أن تحركهم التصعيدي يأتي بعد إطلاق العديد من الصرخات والرسائل إلى المسؤولين، ومن بينهم وزيري الداخلية السابق القاضي بسام المولوي والحالي العميد أحمد الحجار، من دون أي تجاوب فعلي أو حلول عملية.

وأوضح السائقون في بيانٍ صدر عنهم أنّ مطالبهم تتمحور حول أربع نقاط أساسية:

1. فتح ستوكات ضهر البيدر والبقاع المستوفية للشروط القانونية لتسهيل عمل أبناء الجبل والمناطق المجاورة وتخفيف معاناة السائقين ومخاطر الطرق.

2. إلغاء الإجراءات التعسفية بحق السائقين، ولا سيّما الحجز القضائي للشاحنات الذي يُبقيها موقوفة لأيام طويلة رهن قرارات قضائية متفاوتة.

3. رفض توقيف الشاحنات المستوفية للشروط القانونية بحجج وصفوها بـ"الواهية وغير المنطقية" من قبل بعض الأجهزة الأمنية.

4. وضع مخطّط توجيهي جديد للمقالع والكسارات بعد أن تسبّب غياب التنظيم الحالي بفوضى ومعاناة في هذا القطاع.

وأشار السائقون إلى أنّ استمرار هذا الواقع يهدّد مصدر رزق مئات العائلات التي تعتمد على الشاحنات كوسيلة عيش، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء. كما طالبوا بإطلاق سراح جميع الشاحنات المحجوزة "تعسفيًا" والإسراع في البت بملفاتها.

وختم المعتصمون بيانهم بشكر كلّ من شارك وساند التحرك من أبناء الجبل والبقاع، معتذرين من المواطنين الذين تضرروا من إقفال الطريق، مؤكدين أن "التحرك اليوم ليس إلا غيضًا من فيض، والاجتماعات ستبقى مفتوحة حتّى تحقيق المطالب".
 

الكلمات المفتاحية
لبنان طريق ضهر البيدر
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الصحة يعلن بدء الخطوات التنفيذية لإبرام اتفاقية تعاون مع صندوق قطر للتنمية
وزير الصحة يعلن بدء الخطوات التنفيذية لإبرام اتفاقية تعاون مع صندوق قطر للتنمية
لبنان منذ 50 دقيقة
النمر: المقاومة أقوى حضورًا وأشد عودًا
النمر: المقاومة أقوى حضورًا وأشد عودًا
لبنان منذ ساعة
فضل الله: الأجدى بالحكومة مناقشة خطة تسليح الجيش للتصدي للعدو
فضل الله: الأجدى بالحكومة مناقشة خطة تسليح الجيش للتصدي للعدو
لبنان منذ ساعتين
جشي: المقاومة باقية طالما أن هناك احتلال وتهديد من قبل الصهاينة
جشي: المقاومة باقية طالما أن هناك احتلال وتهديد من قبل الصهاينة
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
وزير الصحة يعلن بدء الخطوات التنفيذية لإبرام اتفاقية تعاون مع صندوق قطر للتنمية
وزير الصحة يعلن بدء الخطوات التنفيذية لإبرام اتفاقية تعاون مع صندوق قطر للتنمية
لبنان منذ 50 دقيقة
المساس برخصة
المساس برخصة "رسالات".. كيدية سياسية لا تطبيق قانون
خاص العهد منذ ساعة
فضل الله: الأجدى بالحكومة مناقشة خطة تسليح الجيش للتصدي للعدو
فضل الله: الأجدى بالحكومة مناقشة خطة تسليح الجيش للتصدي للعدو
لبنان منذ ساعتين
جشي: المقاومة باقية طالما أن هناك احتلال وتهديد من قبل الصهاينة
جشي: المقاومة باقية طالما أن هناك احتلال وتهديد من قبل الصهاينة
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة