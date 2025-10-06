رأى الكاتب الصهيوني في صحيفة "هآرتس" تسفي برئيل أنه ما زال من المبكر استخلاص النتائج بعد عاميْن من بدء الحرب على غزة، ولا توجد طريقة للتنبؤ بموعد وكيفية وصول التغييرات التي حدثت في المنطقة خلال الحرب إلى نقطة النهاية التي سيبدأ منها عصر الشرق الأوسط الجديد، مشيرًا الى أنّ "حلم تغيير الشرق الأوسط ليس حصريًا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو"، وأضاف: "رؤساء الولايات المتحدة، ديمقراطيين وجمهوريون، كانوا واثقين أن مفتاح التغيير في قبضتهم. في 2006، بعد خمس سنوات من احتلال أفغانستان وثلاث سنوات من احتلال العراق، قال جورج بوش الابن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نرى المستقبل المشرق يبدأ في أن يترسخ في الشرق الأوسط الموسع".. قبل خمس سنوات، كانت "طالبان" تحكم أفغانستان، والآن تحكمها حكومة منتخبة وممثلة هنا بالرئيس حامد كرزاي. قبل خمس سنوات، كان حاكم العراق ديكتاتورًا قتل مواطنيه وغزا جيرانه... والآن تحكم العراق حكومة منتخبة ديمقراطيًا"".

وفي مقال له، لفت برئيل الى أنه "ومنذ ذلك الحين عادت "طالبان" للسيطرة على أفغانستان، فيما سيطرت "داعش" على أجزاء من العراق، وحتى بعد إخضاع العراق، ما يزال بعيدًا عن الديمقراطية"، وتابع "الرئيس باراك أوباما كان واثقًا أن الشرق الأوسط كله سيتغير للأفضل بعد ثورات الربيع العربي وإسقاط أنظمة مبارك في مصر، زين العابدين بن علي في تونس وعلي عبد الله صالح في اليمن. اليوم تحكم تونس دكتاتورية بدأت عملية انتخابها ديمقراطيًا، وفي اليمن استولى "الحوثيون" (أنصار الله) على حوالي 60% من السكان وثُلث الحدود، وليس من قبيل الصدفة أن نتنياهو امتنع عن إدراجها ضمن سلسلة نجاحات "إسرائيل" في المنطقة".

بحسب برئيل، عندما يتحدث نتنياهو عن "تغيير وجه الشرق الأوسط، فهو لا يقصد العمليات العميقة أو التحركات الاستراتيجية، ولا يعرض خريطة فرص. بل، كما هو معتاد، يُعيد رسم خريطة التهديدات التي تراجعت أو تقلصت بفضل الحرب. ومع ذلك، هذه بعيدة عن ضمان التغيير المنشود".

